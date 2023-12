«La caricatura española está viviendo una etapa dorada». Lo afirman los ilustradores Iván Mata y David García Vivancos, ambos mallorquines de adopción, que precisamente han ganado este año varios galardones en prestigiosos certámenes en Italia.

Mata (Donostia, 1979) acaba de ganar el primer premio en la Biennale dell’Umorismo nell’Arte (la Bienal de Humor en el Arte, Biumor), en la ciudad italiana de Tolentino. En este concurso, Mata tuvo que presentar tres trabajos y eligió las caricaturas del célebre escritor ruso León Tolstói, el artista Francis Bacon y la cantante y poeta Patti Smith. Fue con el dibujo de la conocida cantante y poeta estadounidense el que le valió el galardón.

Jurado

«Al ser un jurado internacional es imprescindible presentar trabajos centrados en personajes muy conocidos en todo el mundo, por mucho que te guste dibujar a uno de menor alcance. No puedes entregar una caricatura de Belén Esteban o Agustín el Casta, para que nos entendamos», señala.

«En mi caso, escogí a Patti Smith porque me gusta mucho su música y es una persona que, aunque no conozco personalmente, me da buenas sensaciones. Además, tiene una cara que es un caramelo para caricaturizar, da mucho juego», detalla Mata, quien también en este 2023 ha recibido una mención honorífica en el Salão Internacional de Humor de Piracicaba (Brasil).

Por su parte, David García Vivancos (Madrid, 1984) –afincado en Consell– fue distinguido recientemente con el tercer premio en el concurso italiano World Humor Awards. En este caso, las bases del certamen establecían que cada autor debía elegir a dos personajes entre seis. García Vivancos se decantó por el futbolista Kylian Mbappé y la activista birmana Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991. El jurado decidió otorgarle el tercer galardón por la caricatura de esta última.

«Entre las opciones que ofrecían estaba Harrison Ford o Carlos III de Inglaterra, más conocidos y, sobre todo, más dibujados. Pero precisamente por eso, porque estaban manidos, preferí evitarlos. Al final, los más famosos se pueden volver un poco aburridos. Mbappé, en mi opinión, es muy difícil de dibujar. Es un deportista con unos rasgos muy marcados, pero su caricatura es bastante complicada. En cuanto a Suu Kyi, el dibujante afirma que también es «un personaje interesante, pero poco retratado».

Así las cosas, ambos celebran la «casualidad» de que «dos buenos amigos, ambos mallorquines de adopción» ganen premios en algunos de los concursos más importantes de la caricatura a nivel mundial.

Entre estos certámenes, según los autores, está la Bienal en la que ha ganado Mata y, también en Italia, el World Humor Awards, donde García Vivancos se llevó el tercer premio. Este último, también ganó hace unos meses el accésit del primer Certamen de Ilustración de Prensa Museo ABC con una caricatura de Mario Draghi, quien fuera presidente del Banco Central Europeo y director ejecutivo del Banco Mundial.