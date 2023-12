‘20.000 especies de abejas’ y ‘La sociedad de la nieve’, a por los Goya

La sociedad de la nieve y 20.000 especies de abejas son las grandes favoritas para los Premios Goya de 2024, que se celebrarán en Valladolid el día 10 de febrero del año próximo. La primera, dirigida por Juan Antonio Bayona, cuenta con 13 nominaciones y la segunda, dirigida por Estíbaliz Urresola Solaguren, con 15, se postulan como las dos cintas que más ‘cabezones’ aspiran a llevarse y competirán por el laurel de Mejor Película con Cerrar los ojos, de Víctor Erice, Saben aquell, de David Trueba, y Un amor, de Isabel Coixet en una ceremonia en la que hay varios títulos que cuentan con participación isleña representada por Margarita Huguet, Silvia Venegas, Óscar Bernácer, Carlota Bujosa y Joan Martorell

Así pues, la cinta de Urresola logra el mayor número de posibilidades de cara a los Goya con la que es su opera prima, 20.000 especies de abejas, película que triunfó en el Festival de Cine de Berlín y ha logrado varios reconocimientos hasta la fecha. Frente a ella, una superproducción, La sociedad de la nieve, dirigida por Bayona con apoyo de Netflix que cuenta con la participación de Luciano Scalzone, que vive la Isla.

20.000 especies de abejas, de dirigida por Estíbaliz Urresola Solaguren, cuenta con 15 nominaciones.

Urresola opta a Mejor Dirección Novel junto a Las chicas están bien, de Itsaso Arana, Matria, de ÁlvaroGag, Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín, y Upon Entry, de Alejandro Rojas y Juan Sebatián Vásquez. Por su parte, Bayona opta a Mejor Dirección junto a Víctor Erice (Cerrar los ojos), Elena Martín (Creatura), DavidTrueba (Saben aquell), e Isabel Coixet (Un amor).

A Mejor Guion Original, Urresola comparte categoría con Víctor Erice y Michel Gaztambide, Alejandro Marín y Carmen Garrido por Te estoy amando locamente, Félix Viscarret por Una vida no tan simple y Rojas y Vásquez por Upon Entry. En cuanto a interpretación, los nominados a Mejor Actor Protagonista son Manolo Solo (Cerrar los ojos), Enric Auqer (El maestro que prometió el mar), David Verdaguer (Saben aquell), Hovik Keuchkerian (Un amor) y Alberto Ammann (Upon Entry).

A Actriz Protagonista optan Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas, María Vázquez por Matria, MalenaAlterio por Que nadie duerma, Carolina Yuste por Saben aquell y Laia Costa por Un amor. La última aspira a ganar dos años seguidos.

Los Mejores Actores y Actrices de Reparto son Martxelo Rubio (20.000 especies de abejas), Juan Carlos Vellido (Bajo terapia), José Coronado (Cerrar los ojos), Álex Brendemühl (Creatura) y Hugo Silva (Un amor). Mientras que las actrices son Ane Gabarain e Itziar Lazcano, ambas por la cinta de Urresola, Clara Segura (Creatura), Ana Torrent (Cerrar los ojos), y Luisa Gavasa (El maestro que prometió el mar). Braianeitor, Julio Hu Chen, Matías Recalt, La Dani y Omar Banana optan a Mejor Actor Revelación y Xinyi Ye, Yeju Ji, Clàudia Malagelada, Sara Becker y Janet Novás aspiran a Mejor Actriz Revelación.

En la categoría de Mejor Película Documental, Caleta Palace, Contigo, contigo y sin mí, Esta ambición desmedida, Iberia: naturaleza infinita y Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías competirán por la estatua. Esta última, además, cuenta con la producción del mallorquín Óscar Bernácer.

Otra categoría en la que se ha colado conexión isleña es en Corto Documental, en la que Herederas, de Silvia Venegas logra una nominación y se enfrentará a Ava, BLOW!, El bus y Una terapia de mierda. Finalmente, en Mejor Corto de Ficción, la mallorquina Carlota Bujosa es la encargada de la edición de Todo está perdido, también nominada.

Por otro lado, el compositor Joan Martorell ha trabajado como orquestador en El maestro que prometió el mar y La paradoja de Antares, nominadas ambas a Mejor Música Original. Martorell completa el cupo de mallorquines nominados, pero no de isleños: la menorquina Margarita Huguet está nominada a Mejor Dirección de Producción por La sociedad de la nieve.