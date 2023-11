Una de las tragedias románticas más conocidas de todos los tiempos, la de Romeo y Julieta, reconvertida en un musical de estilo pop con el sello de calidad de alguno de los más importantes nombres del mundillo de la industria musical y los musicales. Eso es Verona y en ella figura el mallorquín Sergio Llopis como orquestador y músico adicional, que en septiembre regresó de Roma donde durante casi dos meses ha trabajado codo con codo con pesos pesados como Tim y Evan Bogart, este último productor de Beyoncé con quien escribió Halo, y con el equipo técnico de Ennio Morricone para crear dos horas de música non stop.

Verona está producida por responsables de cintas como El gran showman, Jerry Maguire o La La Land como James Mangold y su música corre a cargo del mencionado Evan Bogart, hijo del fundador de Casablanca Records, sello de Kiss, Donna Summer o los Village People. Varios sellos de calidad que aseguran el alto nivel al que ha trabajado Llopis durante casi dos meses: «Es lo más grande que he hecho a nivel de medios, con jornadas muy duras de hasta 20 horas de trabajo», pero «lo he disfrutado».

Llopis ha ejercido como orquestador, lo que describe como «vestir la melodía que el compositor nos pasaba y para ello teníamos toda la orquesta a nuestro servicio», por lo que ha sido un poco como un niño en una tienda de caramelos: «Fue un placer y hemos tenido mucha libertad creativa para meter melodías, contrapuntos, etcétera, por lo que también constamos como músicos adicionales porque hemos tenido que crear música».

Llopis, que no puede desvelar demasiado, sí explica que son dos horas de música de principio a fin, un musical muy al estilo americano, enérgico y emotivo. Esto último, además, asegurado con la presencia del chelista de Cinema Paradiso, Luca Pincini, «con quien se te caía la lágrima solo escuchándole», reconoce el mallorquín.

La cinta será la primera parte de una trilogía y la protagonizan Jason Isaacs, Rupert Everett y Rebel Wilson, entre otros.

Explica Llopis, además, que el encargo llegó tras entablar amistad en unos cursos realizados en Madrid el pasado verano con el compositor Christopher Young, autor de las bandas sonoras de cintas de terror como Hellraiser, Arrástrame al infierno o El grito, así como Spider-Man 3 junto a Danny Elfman o Ghost Rider. «Fue él quien me fue pasando algunos trabajos y así llegó Verona», reconoce agradecido Llopis que ahora encara la composición de algunos capítulos de la serie de Marvel What if...?

Como compositor, de hecho, Llopis también cuenta con una dilatada trayectoria con muchos trabajos realizados para producciones isleñas como los recientes cortometrajes Ben, de Miki Durán, y Fiona, de Rafa Cortés, los documentales La carga, de Miguel Eek, Terenci: La fabulación infinita, de Filmin, y también ha trabajado con Miquel Àngel Aguiló en el departamento de música de Es gegant des Vedrà i altres rondaies, de Héctor Escandell, y Un paseo por el Borne, cinta de Nick Igea rodada en Palma con Rodolfo Sancho y Natalia Verbeke como protagonistas.