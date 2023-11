Júlia Colom invita a reconciliarse con la «propia edad» en ‘Jo t’estim’

Después de ganar tres galardones en la última edición de los Premis Enderrock –uno de la crítica y dos por parte del público– con su esperado debut, Miramar, Júlia Colom (Valldemossa, 1997) demuestra que su intención no es parar de trabajar ni acomodarse en un estilo tan definido como experimental. Y lo hace con el lanzamiento del sencillo Jo t’estim. Como ella misma detalla, esa frase se repite «como un mantra e incluso puede llegarte a marear en ese bucle repetitivo». Aunque pueda parecer una declaración de amor de la intensidad tan típica de la adolescencia, que en cierto modo es así, la intención de la artista era más bien que fuera «un recordatorio para mí misma».

«Muchas tenemos el conflicto de abrazar nuestra edad, el momento que estamos viviendo. En ese sentido, quería que fuera una reconciliación con la edad de quienes somos ahora. Me he dado cuenta que nuestra generación, especialmente las chicas, sentimos frustración porque no cumplimos con unos supuestos estándares y parece que llegamos tarde a muchas cosas», matiza. Así las cosas, Jo t’estim puede verse como un tema romántico, pero centrado en la aceptación, en el «quererse como eres, porque en realidad los ideales son los enemigos, los que añaden tanta frustración a todo y nos impiden valorar lo que está pasando», añade.

Por eso, señala, en el videoclip aparecen niños pequeños e incluso la propia artista, cuando cantó por primera vez la Sibil·la, a los 7 años en la ermita de Valldemossa. «Me apetecía hacer una canción divertida, que fuera un poco como un juego, que es algo que no he enseñado tanto en mis temas», razona Colom. En definitiva, el sencillo invita a abrazarse, «a aceptar y entender todo lo que ha sido y será» con una lectura positiva: «Al hacer balance, me doy cuenta de que han pasado cosas buenas que me han llevado a ser quien soy hoy», concluye la artista, que avanza que en breve anunciará concierto en Mallorca para principios de 2024.