Maria Jaume: «Aunque quisiera, no podría hacer algo impostado, frío o distante»

Tras el éxito veraniego Ressaca a sa platja, que acumula más de 250.000 reproducciones en apenas tres meses en Spotify, Maria Jaume (Lloret de Vistalegre, 1999) lanza Xin xin i bye bye, un tema en la que la artista hace su Viaggio in Italia particular. «Es un viaje en el que la protagonista quiere básicamente dejar cosas atrás y pasarlo bien para olvidar el pasado y sus penas», detalla la cantante a Ultima Hora. «Es una canción más bailable, pero a su vez conserva el tono melancólico que suelen tener mis canciones. En mi cabeza intentaba capturar ese preciso momento en el que estás de fiesta intentando pasártelo bien, pero en el fondo sigues estando un poco triste porque te sobrevuela algún fantasma del pasado», puntualiza.

Su anterior disco, Voltes i voles (2022), que cosechó el Premi Enderrock de la Crítica al Millor Disc de Cançó d’Autor, ya sugería cómo se toma la cantautora el proceso creativo, aunque apunta que «ahora estoy cada vez más a gusto». «Puede que componer me lleve más trabajo, porque soy más meticulosa y me paso más horas con detalles en los que antes no me fijaba tanto. Ahora lo repaso todo mucho más, supongo que porque sé que puedo llegar a un lugar mejor».

Amor

Las canciones de Maria Jaume tienen muy presente el amor, aunque de una forma más desenfadada. «Me gusta hablar del amor, es donde me siento más cómoda y me da mucho juego. Aunque al principio hacía canciones más pesadas, las sentía mucho. Ahora también, pero he aprendido a jugar un poco, soy más irónica. No es como cuando tienes 17 y es como si se acabara el mundo», reconoce.

Un juego que incluye la mezcla de ritmos latinos. «Al final, quiero hacer música mainstream, música pop: ahora es Bad Bunny, pero antes fueron los Beatles. Algo que admiro de la cultura de masas es el hecho de que a todo el mundo le guste. Eso quiere decir que estás haciendo algo bien. Me genera curiosidad y bebo de sus influencias, intento aprender de ellos», añade.

En todo caso, desde su propia manera de hacer música, basada en la honestidad. «Es que la música me sale de dentro. Aunque quisiera, nunca podría hacer algo impuesto, frío o distante», avisa. Una honestidad que, en buena medida, transmite con su voz cálida y dulce.

De momento, Maria Jaume está trabajando en lo que será su tercer disco, que verá la luz a principios de 2024, «aunque todavía queda mucho por definir».