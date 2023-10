Diego San José: «La comedia es el primer síntoma para ver que el problema está dejando de serlo»

Diego San José, guionista de las exitosa trlogía de Juan Carrasco (Vota Juan, VengaJuan y Vamos Juan), además de Vaya Semanita o Ocho apellidos vascos, ha repetido estos días en el Fiction Mallorca Pitch, al que ya acudió el año pasado. El vasco participa este año como jurado y está disfrutando de poder «bucear en la creatividad de la Isla».

San José ha destacado el valor que tiene el Pitch por estar ahí para proyectos en una fase en la que «normalmente estás solo», que es el inicio. «Me da algo de envidia porque cuando yo empecé no había nada así», ha juzgado.

La carrera de San José prácticamente empezó con un auténtico pelotazo como fue Vaya Semanita, aquella mítica serie vasca que cumple 20 años y que repasaba la actualidad política y se reía de ETA cuando era una actividad de riesgo. «Fue algo que llegó en medio de un conflicto doloroso como era el terrorismo vasco y emitíamos en abierto cada jueves algo que, si bien no solucionaba el problema, ayudó a convivir con circunstancias muy feas», detalló San José.

A su vez, valora como positivo que ya no exista el programa porque «me alegro de echar de menos esa comedia porque significa que ya no existe el problema al que contestaba y, por lo tanto, no es necesaria la solución».

Por estas razones, a San José le parece que no tuvo mucho sentido el revuelo levantado en San Sebastián por el documental de Jordi Évole No me llame Ternera, en el que entrevistó al etarra Josu Ternera: «El factor principal es que ni se había estrenado y, una vez estrenado, se acabó el revuelo. Es gente que se ofendió antes de tiempo», detalla el guionista que añade que, además, «hubo víctimas que aplaudieron y agradecieron que existiera y es complicado negarles la razón», por lo que sentencia que «habría que esperar a ver las cosas antes de juzgarla porque toda opinión es válida, salvo la que quiere que algo no exista. Eso no es opinión, es censura».

Para San José, por otro lado, es importante el humor para hablar de temas que son excesivamente serios: «La comedia es el primer síntoma para ver que el problema está dejando de serlo y no querer hablar de algo es enquistarlo, hacerlo tabú, y eso sí es un problema».

Algo por el estilo ha hecho con el personaje de Juan Carrasco, magistralmente interpretado por Javier Cámara en Vota Juan, un político que es «la peor persona de España, pero al que acabé cogiendo mucho cariño», reconoce. Esa serie es una sátira en toda regla y tanto San José como el resto de responsables tuvieron muy claro «que no queríamos parodiar a alguien en concreto o a un partido, sino que queríamos hablar del ser político en general, y creo que el que haya gente de izquierdas que piense que es de derechas y al revés también es que lo hicimos bien».

No obstante, no oculta tampoco que quizá se quedaron hasta cortos, porque «la realidad política es mucho más grotesca que lo que se ve en la serie y hay cosas que pasaron de verdad que no quisimos meterlas porque eran descabelladas», recuerda. A pesar de todo, la trilogía de Juan Carrasco es «el trabajo más honesto que he hecho nunca porque es lo que yo querría ver como espectador».