Antes de cumplir los 30 años, Sandra Seeling Lipski se lanzó a realizar un sueño que bien podría haber sido una pesadilla: montar un festival de cine en la Isla. La idea, algo alocada, echó raíces y poco a poco se fue convirtiendo en una cita ineludible de cada otoño mientras se iba haciendo habitual ver por Palma a importantes figuras del mundo del séptimo arte. De aquella semilla han pasado nada menos que doce años y se puede decir que el Evolution Mallorca International Film Festival es uno de los eventos más importantes de Mallorca por derecho propio. El miércoles, a partir de las 20.00 horas, será nada menos que Isabel Coixet quien inaugure la edición de este año desde el Teatre Principal de Palma con su nuevo y esperado filme, Un amor, la adaptación de la novela homónima de Sara Mesa. Con ella arrancará un carrusel de títulos e invitados entre los que destacan Daniel Brühl, que presentará junto a Lone Scherfig La contadora de película, o el director de fotografía de David Fincher, Erik Messercshdmit; y el actor Mads Mikkelsen, que presenta El bastardo.

¿Qué valoración hace del programa definitivo de esta 12 edición?

-Estoy muy orgullosa porque hemos conseguido formar una programación que a mí me gustaría ver en cualquier otro lugar. A pesar de todo, todavía hay momentos en los que me digo que no es lo suficientemente buena, pero creo que tenemos que darnos un tiempo para parar, respirar y mirar que realmente es una edición de lujo con invitados internacionales que han decidido venir, lo que ya significa que somos un sello de calidad.

¿A qué se refiere?

-A que la gente ya no se piensa si venir o no, sino que mira su calendario para cuadrar cuándo podrán venir. Por ejemplo, llevamos 7 años intentando traer a Isabel Coixet y 5 a Daniel Brühl. Ya nos conocen, saben que existimos, y que vengan significan que estamos consolidados. Ahora hay que preocuparse de mantener la calidad.

Con ese crecimiento, ¿nota más el peso de la responsabilidad?

-Sí, pero me gusta esa responsabilidad porque siento que puedo manejarla. Soy yo la que decido hacer este esfuerzo por traer el festival, hacerlo aquí, promocionar Mallorca cuando en Los Ángeles hacemos los actos relacionados con el Evolution. Estoy orgullosa de mi Isla, de su paisaje, del potencial que tiene, y me encanta llevar esto a otros lugares.

¿Cuál diría que es el plato fuerte de la programación de este año si es que se atreve a elegir uno?

-Quizá me decantaría por The Killer, la película de David Fincher que llega tras una colaboración con Netflix. El simple hecho de poder trabajar con ellos es otro sello de calidad porque su empresa no lo necesita, nos ayuda únicamente a nosotros, pero deciden hacerlo porque ven qué somos y qué hacemos y les gusta. Que Netflix quiera apoyarnos se añade a la calidad, pero es algo que no hubiera pasado sin un trabajo de 12 años.

¿Han tenido que superar muchas complicaciones para sacar adelante el Evolution de este año?

-Lo más duro es que aunque el festival crece, el equipo es el mismo que hace tres o cuatro años. Por eso esperamos tener más apoyo de las instituciones porque necesitamos estabilidad. Se trata de un proceso emocional con mucha energía. Ya no hablamos del Evolution como si fuera un juego, esto es serio, es una empresa y un evento muy importante para Mallorca y los patrocinadores y las instituciones han de tratarlo como tal.

Al ser algo tan duro de sacar año tras año, ¿por qué continuar? ¿Qué le hace querer seguir adelante?

-Porque siempre he querido crear algo en mi vida que uniera mis pasiones: el cine y Mallorca. Quería crear comunidades, gente de todo el mundo que pueda unirse e intercambiar ideas, proyectos, hacer producciones. Construir algo internacional y pensé: si junto las dos cosas que me apasionan, ¿qué me sale? Un festival de cine en la Isla.

Mads Mikkelsen ha sido una sorpresa de última hora, ¿cómo valora su vuelta al Evolution?

-Estoy más que emocionada de tener a Mads de vuelta después de su visita en 2018, cuando recibió el prestigioso Premio Evolution Icon y presentó Arctic. Su regreso tras visitar el Zurich IFF y San Sebastián significa su compromiso y apoyo a un festival que significa algo para él. Contar con él como amigo del Evolution es un enorme honor y demuestra la proyección internacional que alcanzamos año tras año.

Isabel Coixet presentará Un amor justo después de estar en San Sebastián ¿es un premio para el Evolution?

-Ella es en sí un amor. Tenerla justo después de ganar en San Sebastián es, precisamente, la calidad que se merece.

Por último, alguna recomendación personal del programa de este año.

-Es difícil. Está The Kill Room o The Pod Generation, pero si tuviera que elegir me quedaría con La Roy, de Shane Atkinson, con actores superbuenos y es una de las primeras que hemos tenido este año.