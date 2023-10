El Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) ha dado este jueves el pistoletazo de salida a su tercera edición con un evento inaugural exclusivo celebrado en el Rooftop del hotel Innside Calvià Beach, al que acudieron alrededor de 500 personas.

Con la caída del sol empezaron a sonar las primeras notas del concierto que tenía preparado la cantante mallorquina Aina Zanoguera, junto al pianista Gori Matas, para dar la bienvenida a los asistentes. Entre ellos se encontraban Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià; Alberto Lalinde, Managing, Director East Spain & Balearic; Alba Bustamante, Brand Marketing Director Luxury & Lifestyle; Guillem Ginard, director insular de Cultura, y Miquel Ferrer y Edy Pons, codirectores del festival.

Alba Bustamante, Maria Umbert, Juan Antonio Amengual, Miquel Ferrer, Edy Pons, Alberto Lalinde y Manuel Mas, este jueves en el cóctel inaugural del FLEM.

Más tarde, alrededor de las 21.00, ha arrancado el espectáculo Quema la memoria, un recital diferente y efímero en el que el músico Ramón Rodríguez (The New Raemon) y la pintora y escritora Paula Bonet aúnan sus talentos para ofrecer un delicado espectáculo poético y visual.

El festival, impulsado por Rata Corner e Innside by Meliá y que cuenta con el apoyo del Ajuntament de Calvià, Fundació Mallorca Literària, Estrella Damn, Begudes Puig, Fronda y Traveltozero, ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en muchos de sus encuentros y actividades, pero aún hay opciones disponibles para aquellos que no quieran perderse el emocionante fin de semana que queda por delante.

Aina Zanoguera y Gori Matas, durante su concierto en el Rooftop del Innside Calvià Beach.

El festival continuará todo el fin de semana y lo largo de estos tres días, no se podrá disfrutar de conversaciones, firmas y encuentros literarios, ya que el festival ha organizado una llamativa programación en las Innside Secret Rooms, donde tendrán lugarintervenciones artísticas de Olga de Dios y Julià Panadès, un Escape Room literario o el ya tradicional Flash Day tattoos con Nil Marquès.