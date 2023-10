«El ‘streaming’ ha ganado terreno a los artistas y nos pagan una ‘mierda seca’»

Manolo García es un hombre sencillo, que se enamora de las pequeñas cosas que la vida ofrece. Está, en sus propias palabras, un poco «chapado a la antigua», aunque tras más de cuatro décadas de carrera y siendo uno de los artistas españoles con mayor éxito desde que debutara con «El último de la fila», ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y conquistar a hasta tres generaciones. «A mis conciertos vienen abuelos, padres y nietos, es emocionante», confiesa. Esta noche, a las 21.30, tomará las tablas del Auditòrium de Palma con su Gira de Teatros 2023 y con cartel de ‘no hay entradas’ colgado en la taquilla.

En sus recitales «interpreto las canciones de mis dos últimos discos [el doble lanzamiento Mi vida en Marte / Desatinos desplumados, de 2022], así como canciones de mis etapas anteriores», avanza, porque no le gusta tocar nuevos temas o adelantar sus proyectos futuros. «Luego los asistentes cuelgan los vídeos en Youtube y eso no me gusta, estoy chapado a la antigua, soy de discos, que es una obra que la integran una serie de canciones que lo cohesionan», añade.

‘Sold out’

Sobre llegar a Palma con un sold out asegurado, «la verdad es que me sorprende que hoy en día la gente compra las entradas con mucha antelación por internet; antes ibas a la tienda de discos a por una entrada apenas una semana e incluso días antes, todo ha cambiado mucho»; también la manera de consumir música, y García no es muy amigo de las plataformas de streaming, aunque «las respeto y estoy ahí», como por ejemplo Spotify. Esta nueva era «la vivo con decepción, nos han ganado el terreno, porque los ingenieros y técnicos se esmeran en generar un sonido de alta calidad, de alta fidelidad, y ahora se consume la música en un móvil y con unos auriculares minúsculos, que no captan los matices». «Las plataformas no están haciendo su agosto con los artistas, están haciendo el calendario entero, al principio de manera gratuita y luego pagando, aunque lo que nos pagan a nosotros son magras cantidades, una ‘mierda seca’, pero no me quejo, solo lo expongo», sentencia.

En los conciertos de Manolo García no hay sorpresas, ni canciones inesperadas, porque «todo queda grabado y en internet. De hecho, cuando empiezo mis conciertos les pido que no graben y lo cuelguen, aunque evidentemente no me hacen caso; no saben que los ‘googles’ y ‘youtubes’ ganan dinero con una imagen mía, con publicidad, sin ser yo consciente de ello, son los nuevos tiempos».

Ensayos

Y aunque no tiene planes a corto plazo, reconoce García que, aunque «ahora estoy inmerso en esta gira y me lleva mucho tiempo por los ensayos y demás, siempre estoy pensando en un nuevo disco: apunto letras, grabo melodías que quizá más adelante se conviertan en canciones, nunca se sabe». De momento «mi objetivo ahora es que la gente se emocione con mis canciones», concluye el cantautor.