Hace justo un año veía la luz Jota de morir (Propaganda pel fet!), el disco más reciente de Marala –formado por la mallorquina Clara Fiol, la valenciana Sandra Monfort y la catalana Selma Bruna– en el que, al contrario de lo que pueda desprenderse en una lectura demasiado precipitada de su título, es un álbum que rebosa vida en sus diez canciones.

En estos meses, el trío ha exprimido al máximo este celebrado trabajo, que han llevado por muchos rincones y teatros –este mismo verano a Estados Unidos, Suiza, Italia o Alemania, por ejemplo–, pero ahora han decidido reinventar su puesta en escena con lo que podría llamarse un Jota de morir 2.0.

Se trata de un formato más «bailable» y «festivalero», tal y como lo define Clara Fiol, que estrenarán precisamente en Palma, en el Teatre Principal, este sábado por la tarde, a las 20.00 horas, como parte del ciclo Els Principals d’IB3. Será, pues, un directo con dirección escénica de Joan Fullana –como ya fue en su primera parte–, pero con nuevo escenografía, vestuario y diseño de luces y sonido.

«Será más espectáculo que antes, aunque eso no quiere decir que renunciemos a la parte íntima, pero sí que será más desenfadado. Hemos preparado incluso coreografías. No somos las mejores bailarinas, pero nos lo hemos pasado muy bien preparándolo», avanza la mallorquina. Así las cosas, Fiol asegura que esta decisión no implica «sacrificar nada, pues no tenemos la sensación de que se pierda nada, pero sí que nos apetecía que fuera un show que, además de escuchar, fuera interesante ver, aunque, evidentemente, la música es la gran protagonista. De hecho, tocamos todos los instrumentos encima del escenario».

El hecho de que el concierto de hoy sea con el público sentado en las butacas de la Sala Gran no será un impedimento. «Ofreceremos una propuesta exclusiva para este día, con un bolo más largo, con las colaboraciones de Mar Grimalt y Aina Zanoguera y la interpretación de dos temas inéditos», adelanta.

Sobre la filosofía de Marala, Fiol detalla que «nos interesa reciclar y ver qué sentido tiene ahora la tradición, cómo eran las canciones y cómo podemos escucharlas ahora». «Antes, por ejemplo, estas canciones se cantaban en privado o se bailaban de otra manera, no en un formato de Tik Tok», compara.

En este sentido, Marala se inscribe en esta moda por recuperar las raíces desde una perspectiva actual. La propia Fiol celebra que artistas como Rodrigo Cuevas, Maria Arnal, Rosalía o, en Mallorca, Júlia Colom, Maria Hein o Mar Grimalt también centren sus proyectos en ello. «Celebramos que esté de moda y que haya similitudes. La música tradicional, al fin y al cabo, transmite un mensaje que va más allá de su pueblo. ¡Fíjate cuántas beates hay! Las tradiciones se repiten en diferentes lugares y eso es muy bonito porque genera comunidad. Todo esto suma más que resta», defiende.

Todos esos nombres, además, tienen algo en común: la juventud. «Hay pocos artistas jóvenes que hagan folklore tal cual, pero el interés por volver a cantar desde otra perspectiva encaja muy bien con nuestra edad. Y creo que mucha gente lo está empezando a disfrutarlo. A la generación de mi madre, por ejemplo, le encanta. Siempre hay puretas a los que les molestará, pero no es a este público al que nos dirigimos. Es guay que mi abuela nos mire con esperanza. Me hace mucha gracia ponerlo delante de ella, que de hecho vendrá al concierto de Palma. Es una manera de honorarlos. Así, al menos, sobrevive, aunque adaptado a lo que nos gusta, claro».