Sofía Muntaner es la senior brand marketing manager de las marcas Zel e Innside del grupo hotelero Meliá. Precisamente, esta última, Innside, es una de las organizadoras del Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) junto a Rata Cultura Expandida. En esta entrevista, Muntaner avanza las claves de la tercera edición de este encuentro literario y, además, desgrana la razón por la que la cultura es importante como «motor de cambio» y clave para generar «un nuevo modelo turístico de calidad».

¿Cómo afrontan una nueva edición del FLEM?

—Cuando empezamos este festival junto a Rata Corner no esperábamos llegar hasta aquí, fue una apuesta que se hizo en su momento porque pensamos que sería una oferta diferente en el destino turístico, de hecho fui yo que lo presentó a Meliá y todo el mundo me miraba extrañado, me decían: ‘¿Un festival de literatura en Magaluf, qué estáis haciendo?’. Funcionó y no tuvimos dudas en que había que seguir apoyando y mejorando, también la inversión. Lo afrontamos con mucha ilusión, ganas y pensando ya en la siguiente edición.

¿Qué aporta el FLEM a una marca gigante como Meliá?

—Ofrece algo distinto en un destino en el que la oferta cultural es prácticamente nula, con excepciones como Mallorca Live, más que sol y playa. Creo que falta atraer de nuevo al cliente local, no solo al turista extranjero. Magaluf es una zona muy bonita que se ha visto degradada con el boom turístico y llevamos años intentando reposicionar el destino. Es una apuesta muy fuerte. El FLEM es un proyecto bonito que involucra al hotel como parte fundamental. Es importante que la gente sepa que un hotel es más que un lugar donde ir a dormir, es un punto en el que disfrutar.

¿Qué aporta el hotel al festival?

—Innside by Meliá, en este caso, la apuesta por la cultura local. Al final, el hotel te ofrece servicios, la parte de alimento y bebidas; entrar en una habitación no solo para dormir, pueden ser espacios para desarrollar actividades artísticas. El mensaje es claro: ven a disfrutar.

¿Esta colaboración puede abrir una puerta a un nuevo modelo?

—Sí, totalmente, aquí tenemos una cultura local que hay que potenciar. Es un principio de cambio para el modelo turístico, un cambio también en lo que se ofrece. En Mallorca hay muchos hoteles y deben tener un rol en el ámbito local para poner en contacto todos esos elementos, desde pintura, música, literatura... La oferta es rica y hay que nutrirla con eventos como el FLEM.

¿Necesita la cultura más apoyo por parte de los hoteleros?

—Sí que hay diferentes iniciativas por parte de hoteleros, pero cada vez se necesitan más. Yo creo que iniciativas como el FLEM son ejemplos para seguir impulsando, aportan un valor añadido para generar un modelo turístico.

¿Por qué la cultura es importante para Meliá

—La cultura debe estar en las estrategias de las empresas turísticas, es un motor de cambio y de innovación, es una palanca muy importante. Es clave para un turismo de calidad. Mallorca no solo es sol y playa.

¿Por qué colaborar con una empresa como Rata Corner?

—Para ofrecer una oferta de valor cultural local tienes que aliarte con alguien que la conozca bien y ellos son perfectos para ello. Su filosofía va muy con la de Innside, se nota el caiño y la atención que le ponen a todo.