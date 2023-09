El Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) ha desvelado este lunes su cartel al completo, a la espera únicamente de su programación musical, con nuevos nombres propios que se suman a los ya anunciados de André Aciman, Eve Fairbanks y Virginia Feito, entre otros. Miquel Ferrer, responsable junto a Edy Pons de la librería Rata Corner, impulsores del evento, Juan A. Amengual, alcalde de Calvià, y María Morales, directora de operaciones de Melià, han desgranado los detalles de esta tercera edición desde la azotea del Innside by Melià de Magaluf, epicentro del festival.

Ferrer, recién llegado de Berlín donde han llevado a cabo un acto paralelo del FLEM llamado Live for the Arts, detalló que la idea sigue siendo «romper lo establecido» y que solo en tres ediciones «se ha convertido en la cita literaria de referencia en Mallorca».

Entre las novedades, además de que el FLEM extiende un día su programación (se celebra del 5 al 8 de octubre), se han sumado varios nombres más como Emilie Pine, que publica en España su primera novela Ruth y Pen; Jacobo Bergareche, autor y guionista de novelas y series de ficción; Pablo Rivero, actor conocido por su papel en Cuéntame cómo pasó como Toni Alcántara, llega como novelista; la historiadora del arte y guionista Marta Orriols; Mikel López Iturriaga, filólogo, periodista y presentador de televisión más conocido por su faceta de crítico gastronómico y director de El Comidista, columna sobre cocina del diario El País; el artista Erik Harlkey, experto en estudios urbanos; la autora Mar García Puig; el periodista y traductor Iban Yarza; el músico, compositor y cantante de Els Amics de les Arts, Joan Enric Barceló; Sara Búho, poeta española autora de La ataraxia del corazón; la periodista Beatriz Serrano; y el repostero, cocinero y arqueólogo gastronómico Tomeu Arbona.

Se suman, pues, a los ya mencionados André Aciman, autor de Call me by your name; Elis aVictoria, autora de Vozdevieja; Biel Mesquida, poeta, biólogo, crítico y autor mallorquín; Noemí Casquet, escritora especializada en sexualidad; Eve Fairbanks, escritora sobre el cambio cuya visita a Mallorca será la única actividad que lleve a cabo en nuestro país; Henar Álvarez, cómica y comunicadora conocida por su colaboración en Estirando el chicle y presentadora de Buenismo bien; y David Trueba, cineasta y autor de novelas.



El alcalde de Calvià, Juan A. Amengual, expresó su compromiso de «desestacionalizar» Magaluf a través del trinomio de cultura, turismo y deporte, y que gracias a actividades como el FLEM se intenta «cambiar el rumbo de la fama que tiene Magaluf».

Cabe destacar que todas las actividades del FLEM son gratuitas y requieren inscripción previa, disponible a partir del 18 de septiembre. Incluyen además de conversaciones, conciertos, rutas literarias, muestras gastronómicas, una ruta ciclista, y otra novedad de este año, las Secret Rooms, habitaciones del hotel que se abren para eventos e instalaciones específicas.