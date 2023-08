«‘Tengo roto el corazón’ es la propuesta de Bisbal más juvenil y popera»

Bulería y Ave María son las canciones míticas de David Bisbal, seguro que la mayoría las ha bailado y cantado a pleno pulmón alguna vez. Sin embargo, el cantante se aleja de esa versión más aflamencada para situarse en la escena más actual y acercarse a las generaciones más jóvenes con su nuevo tema Tengo roto el corazón, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales. No obstante, esto no hubiera sido posible sin la ayuda del compositor y productor mallorquín Juanjo Monserrat.

Todo empezó en septiembre del año pasado, cuando el músico tuvo la oportunidad de asistir a un Writting Camp de la mano de Sony Music. En este campamento se busca dar espacio a diferentes compositores para crear música para artistas tanto del ámbito nacional e internacional. En el caso de Juanjo Monserrat fue con Bisbal, «estuvimos un día en el estudio y enseguida tuvimos la idea clave de la canción. Sin duda alguna, el más entusiasmado de todos era David, le encantó», asegura el mallorquín.

Nuevos estilos

«Es una faceta muy distinta, nos despedimos del cantante de nuestra infancia para dar paso a un nuevo Bisbal. En este single utiliza un estilo muy diferente al visto hasta ahora». De hecho, «buscaba hacer un Tacones Rojos, la canción del momento del colombiano Sebastián Yatra, exclusivamente para él», justifica el productor, que añade: «Desde Sony me aseguraron que no querían más de lo mismo y eso es lo que he intentado hacer». Para ello, en esta canción se han utilizado tonos más bajos y elegantes, «para este disco buscaban un sonido más ochentero, como se vio en Ajedrez».

Refiriéndose al estado de salud de la música en Mallorca, explica que «siempre ha sido muy potente». Aún así, que hay un problema en la Isla. «En las verbenas, que se tratan de un gran foco mediático para la música, siempre van los mismos artistas, que terminan tocando normalmente las mismas canciones. Sin embargo, considero que se podría dar la oportunidad de participar en ellas a grupos y autores con música propia, me parece que la gente se lo pasaría igual de bien», explica el ganador de dos Grammy.

«Cuando ganas una estatuilla piensas que has tocado techo y que te has pasado el juego, por eso ahora estoy más tranquilo». Y es que el año pasado el productor mallorquín lanzó su primer disco, Més que amics, y asegura que de momento «está funcionando muy bien». Sin embargo, no tiene pensado presentar ningún trabajo hasta dentro de unos años, «me gustaría volver a los escenarios y al público mallorquín, que es muy entregado, aunque todavía me queda una larga temporada viviendo en Madrid y no podré volver a la Isla, al menos este año».

El compositor es muy trabajador, pues no para de colaborar con diferentes artistas, «he tenido mucha suerte trabajando con Sebastián Yatra y David Bisbal, ya que se han acoplado a la perfección a mi estilo, los he llevado a mi terreno. A veces te tienes que ajustar a lo que les gusta a los artistas, mientras que otras es al revés», justifica el productor. «Mi sueño es poder trabajar con John Mayer», concluye.