Berlín es uno de los mayores exponentes de la cultura urbana; street art, música electrónica, raves, tattoos, un universo que, hoy en día, ha salido de la ‘oscuridad’ para saltar a lo mainstream, al alcance de todos. Bajo esa premisa se articula la cuarta edición de Live For The Arts, un ciclo que exporta la cultura mallorquina por diferentes rincones del planeta y que el 9 de septiembre hará una parada, precisamente, en la capital alemana, tras recalar en ciudades como Nueva York, Leipzig o Liverpool, hace apenas tres meses. Organizado por el Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) e Innside by Meliá, tendrá lugar en el hotel Innside by Meliá Berlin Mitte.

De esta forma, el arte, la danza, la perfomance, la literatura, la música, el teatro y la gastronomía con sello mallorquín ‘dialogarán’ con los trabajos de creadores alemanes que se citarán en este evento que contempla una variada programación. La jornada arrancará con un taller de licor de herbes a cargo de los chicos del histórico colmado palmesano de La Pajarita; casualmente, Berlín es popular también por sus licores de este tipo, como por ejemplo el famoso Jägermeister; y acto seguido tendrá lugar una mesa redonda sobre literatura con la escritora Elisa Levi, cuya obra ha sido traducida al alemán, y la autora germana Katharina Mevissen. La cultura del tattoo será la protagonista de la siguiente acción, pero con un calado pictórico, ya que el tatuador mallorquín Nil Marquès y el berlinés Christian Eichenauer hablarán sobre cómo ha sido llevar el arte del tatuaje al lienzo. Lo harán con una exposición; le seguirá una performance artística a cargo de Diego Ingold y Úrsula Urgelés, donde se fundirá el teatro gestual y la pintura del primero con la danza de la segunda, dos lenguajes universales que no entienden de lenguas. Juntos llevarán el teatro de calle a un espacio poco convencional como es un hotel. Por su parte, la artista y gestora cultura Marina Planas ofrecerá otra performance, en este caso audiovisual, a partir de fotografías del Arxiu Planas y, al mismo tiempo, el DJ alemán residente en Mallorca, Marlon Rudolph, se encargará de la parte musical. Hay más: La Pajarita deleitará a los asistentes con un tast de productos gastronómicos de la Isla y habrá dos conciertos: de la mallorquina Aina Zanoguera y de Le Parody, que pondrá el broche a la jornada. Y mientras todo esto ocurre, la artista Tonina Matamalas trazará en directo una crónica ilustrada el evento y la artista Anne Wenkel dibujará retratos en vivo para que, quien lo desee, se lo lleve a su casa. Antesala

Esta cuarta edición de Live For The Arts servirá también de antesala de la tercera edición del Festival Literatura Expandida a Magaluf, que será una realidad del 5 al 8 de octubre en el núcleo costero de Calvià. Según uno de sus impulsores, Miquel Ferrer, valoran «muy positivamente» este nuevo asalto del Live For The Arts, donde lo más importante «es que dialoguen, no solo los artistas, sino también las culturas de ambos lugares y ver lo que se cuece en ambas», concluye.