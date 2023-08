El grupo irlandés The Clockworks es una de las nuevas bandas favoritas de Alan McGee, fundador del mítico sello Creation Records y descubridor de bandas como Oasis, Primal Scream o My Bloody Valentine. Este gurú de la escena alternativa británica dice de ellos que son lo mejor que ha visto en años. Con una propuesta musical que recuerda al post punk bailable de los primeros 80 en versión millennial, la banda está conquistando a crítica y público en Reino Unido desde el lanzamiento de su EP de debut el año pasado. Tras telonear a The Pixies en su reciente gira por Estados Unidos, su primer concierto en España será este sábado 19 en el Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor, teloneados por The Big Break, dentro de la programación del festival Sons de Nit 2023.

Es su debut en España. ¿Qué esperan del público español?

—Siempre es difícil saber qué esperar del público cuando tocas por primera vez en un nuevo país o territorio, así que quién sabe cómo nos recibirán. Lo que podéis esperar vosotros de nosotros es un show energético cargado de canciones para acabar tarareando de vuelta a casa. ¿Cómo es trabajar con Alan McGee, fundador del sello Creation y descubridor de grandes bandas?

—Lo de Alan McGee pasó súper rápido. Nos mudamos desde Galway [Irlanda] hasta Londres y tan solo una semana después ya estábamos planificando el lanzamiento de Bills and Pills en el sello de McGee. Sucedió como un torbellino, y el hecho de que McGee se fijara en nosotros nos impulsó y nos reafirmó en la idea de mudarnos a la gran ciudad. Viven un gran momento de efervescencia como banda. ¿Cuáles son sus planes a medio plazo?

—En los últimos meses no hemos parado, y justo acabamos de lanzar el nuevo single de nuestro primer álbum, Exit Strategy, que saldrá el 10 de noviembre. Ahora mismo, todo lo que hacemos está enfocado a ese lanzamiento. Para los mallorquines que aún no les conocen, ¿cómo definirían su música y su show?

—Para hacer música siempre nos hemos inspirado en el cine. Hacemos las letras de nuestras canciones como si fuesen un diálogo en una escena de película, y la música sería la banda sonora. Usamos la música para poner en situación, para crear un estado de ánimo que sirva para acentuar la historia que queremos contar, independientemente de si hablamos de una borrachera en una fiesta o de un momento de crisis existencial. ¿Les dará tiempo de hacer algo de turismo?

—No sabemos mucho de la escena musical de Mallorca, no conocemos bandas de la Isla, pero sí que aprovecharemos la oportunidad ahora para conocer algo más de primera mano. Con suerte tendremos un poco de tiempo libre antes del concierto, así que seguro que nos acercaremos a alguna playa. Las recomendaciones que nos queráis hacer son bienvenidas, también de algún buen lugar para tomar un par de mojitos. El concierto es en un antiguo convento franciscano que además fue matadero, prisión y cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué les sugiere tocar en un lugar tan peculiar?

—Hemos actuado mucho en directo y nos ha tocado hacer conciertos en sitios muy raros y especiales, pero este lugar es realmente inusual. Nos gusta tanto tocar al aire libre como en salas, ambos tienen sus beneficios. Cuando tocas bajo techo suele ser más íntimo, pero nos encanta también el ambiente de los conciertos al aire libre, especialmente cuando es en un lugar con calor y buen tiempo, como es Mallorca.