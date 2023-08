El sello catalán La Magrana publicará el próximo 19 de octubre Paraules al sol, una novela inédita de Maria-Antònia Oliver, que falleció el año pasado, y que fue distinguida a lo largo de su carrera con importantes galardones, como el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

«Estamos muy contentos de publicar esta recopilación de cartas que Oliver intercambió con Jaume Fuster, mientras el escritor [y también su marido] fue desterrado a Cabrera durante el servicio militar. Jaume Fuster fue uno de los fundadores de La Magrana en 1975, donde también publicó Maria-Antònia Oliver, y ahora regresan los dos con este volumen inédito, que es todo un canto al amor», señala la editora Núria Puyuelo.

Portada de 'Paraules al sol', una novela inédita que Maria-Antònia Oliver escribió cuando su marido, el también escritor Jaume Fuster, estaba haciendo el servicio militar en Cabrera.

Según detallan desde La Magrana, Paraules al sol se centra en la historia de amor de los dos protagonistas, cuya identidad se oculta bajo los pseudónimos de Olívia Guillot y Yus Picó. La trama se articula a través de las emociones, de la añoranza y la rabia por la separación impuesta, así como también del retrato de un país gris de finales de los sesenta, cuando la libertad y la lengua peligraban.

Asimismo, el sello reeditará el 21 de septiembre la traducción de Oliver de Les ones, célebre texto de Virginia Woolf. «Desde que se publicó en 1931, Les ones ha sido considerada una de las obras claves de la narrativa del siglo XX, tanto por la originalidad y la hipnótica belleza de su prosa como por la perfección de su revolucionaria técnica y, con el paso de los años, su influencia en la literatura contemporánea no ha parado de crecer», destacan desde La Magrana.