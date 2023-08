La historiadora Hélène Carrère d'Encausse, primera mujer en ocupar el cargo de secretario perpetuo de la Academia Francesa, falleció este sábado a los 94 años, según anunció su familia. Especialista en la Rusia zarista y la Unión Soviética, Carrère d'Encausse, galardonada este año con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, fue uno de los grandes referentes en la historia contemporánea de ese país. Llegó al frente de la Academia en 1999 para romper la tradición masculina que se mantenía desde la creación en 1635 de esa institución, en la que había entrado en 1990.

En mayo pasado fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023, pero no llegará a recibirlo, ya que la ceremonia de entrega tendrá lugar en octubre próximo.

Entonces, dijo a EFE que sentía «extremadamente honrada» con el galardón. «Es una recompensa que no me esperaba, pero que me honra mucho», añadió.

Madre del escritor Emmanuel Carrère, había nacido en París en 1929 como Hélène Zourabichvili, hija de una rica familia de exiliados rusos de origen georgiano por parte de padre, por lo que era una estudiosa rusófona y rusófila prácticamente desde la cuna. Escribió más de treinta libros, la gran mayoría sobre la historia rusa y soviética. Uno de los más destacados fue 'El imperio estalla', publicado en 1978 y en el que ya predecía el colapso de la antigua URSS a causa de los nacionalismos.

A nivel internacional, su imagen dio la vuelta al mundo el pasado 9 de febrero, con la entrada en la academia del escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, quien invitó al rey emérito español Juan Carlos I a la ceremonia.