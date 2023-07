Queda apenas una semana para que regrese uno de los eventos estivales con más tirón, el Port Adriano Mallorca Festival. La que es ya su undécima edición vuelve en agosto con un cartel que presenta dos formaciones internacionales y dos espectáculos que rinden homenaje a grandes artistas como son Michael Jackson y la banda Queen. Los conciertos serán los días 4, 5, 11 y 12 del mes que viene.

El festival se inaugurará el viernes 4 con el concierto de Earth Wind and Fire by Al McKay. El guitarrista Al McKay reencarna y ofrece «una demostración sorprendente del poder de la vida defendiendo el alto nivel de excelencia que estableció la original formación», contaron desde la organización. A lo largo de los años, los McKay Allstars se han consolidado como los músicos más influyentes del R&B y el funk a nivel mundial. El grupo es considerado «el grupo de funk más importante del planeta hoy en día», detallaron desde la organización.

El protagonista de la segunda fecha del festival es Michael Jackson. El 5 de agosto llega a Port Adriano This is Michael, el mayor show sobre el artista. El espectáculo internacional «que ha conquistado al mundo entero presenta la mejor selección de bailarines, cantantes y músicos, con un montaje escenográfico impactante para revivir al rey del pop, su música y su arte con un espectáculo fascinante que recoge todos sus grandes momentos». Se articula en base a los temas más emblemáticos de Jackson.

Por su parte, el viernes 11 de agosto subirán al escenario los Gipsy Kings, «los mejores embajadores de la cultura gitana y los mayores vendedores de discos del género». Los Gipsy Kings han dado tantas vueltas al mundo como su carrera cuenta décadas. Han vendido más de 20 millones de álbumes en más de 35 años de carrera.

La última fecha del Port Adriano Music Festival es el 12 de agosto con God Save The Queen. Un tributo a uno de los iconos del rock más importantes de la historia de la música. El show está reconocido como el mejor homenaje internacional al mítico grupo británico. God Save The Queen no es sólo un tributo musical a Queen, es «un sentido homenaje a cada una de las canciones que interpretan, a todo el imaginario que rodeó al grupo en su día».