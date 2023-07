La inauguración del Atlàntida Mallorca Film Fest contó este lunes con el estreno de Quest, la ópera prima de Antonina Obrador (Felanitx, 1986), que ha rodado en Felanitx, Portocolom, Ses Fonts Ufanes, Campanet, Formentor y sa Dragonera.

El argumento relata la historia de Lluc, un biólogo (protagonizado por Enric Auquer, Premio Goya al mejor actor revelación por Quien a hierro mata) traumatizado por el suicidio de su mujer, que llega a una isla deshabitada donde investiga la flora en el lugar donde ella murió. En la isla, descubre elementos sobrenaturales. La muerte, el enfrentamiento con la soledad, la culpa, el misterio y la fantasía son algunos de los temas de la película. Participan en la película Laia Manzanares, Miquel Gelabert y Maria Arnal.

«Es una isla imaginaria, pero la película está rodada íntegramente en Mallorca, intentando que se viera de otra manera», contó la directora, quien aclaró que «queríamos mostrar una isla desierta, en espacios rurales y en un refugio de montaña, sin aviones ni barcas, ni postes de electricidad, por lo que, tanto a nivel de cámara como de sonido, se han eliminado todos los signos de civilización».

Obrador desveló que «con el guion terminado, creé el mapa de esta isla inventada, para que pareciera más pequeña, y decidí las localizaciones para cada espacio». La creadora resumió el tono de la producción como de «realismo mágico», y desveló que «el material en el que me he basado es la mitología tanto catalana como balear del mundo de los fantasmas, las dones d’aigua, la fantasía de las rondalles y leyendas, que es un imaginario que me atrae». Obrador confesó que ya está escribiendo el guion de una segunda película, que «contiene parte de este mundo fantasioso».

El equipo artístico y técnico de 'Quest', ante la Seu en Palma. Foto: Miquel À. Cañellas

La realizadora comentó que «en Quest, más que explicar una trama, como sucede en un thriller, lo que quería era mostrar una emoción, un momento subjetivo e interno de cómo un personaje con una trama, a través del dolor, puede llegar a crecer», y declaró que «la película supone un homenaje al paisaje, con el que tengo una relación íntima y que, cada vez cuesta más de encontrar porque, en cierta manera, te vas sintiendo expulsado». Obrador afirmó que «en Mallorca hay dones d’aigua, pero están muy asustadas y escondidas. Tienen miedo de salir».

Quest es una coproducción de Nanouk Films y La Perifèrica, en la que participan IB3 y TV3. «Yo veía la película rodada íntegramente en Mallorca, pero me parecía natural que fuera una coproducción balear y catalana, dos mundos que comparto, ya que he vivido 15 años en Barcelona, donde he desarrollado mi carrera y he crecido profesionalmente, donde estudié cine en la escuela ESCAC y he trabajado en publicidad y creado proyectos personales más experimentales», evocó la directora.

«Ilusión»

Obrador manifestó que «nos hace una gran ilusión estar en la inauguración del Atlàntida», y recordó que «en 2021, esta película estuvo seleccionada en el programa Talents Lab del festival (destinado a los jóvenes talentos del cine), donde puede trabajar el guion con diversos tutores». Para definir su cine, la realizadora concluyó que «no me gustan las películas en las que parece que me tratan de idiota y en las que puedo adivinar por dónde me llevan, lo que me gusta es que los espectadores sientan que participan activamente y, para eso, hay que estar abiertos a jugar».