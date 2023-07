La Asociació de Productors Audiovisuales de les Illes Balears reclaman la destitución de Cristina Llambías, directora del Institut d'Insústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) como consecuencia del último episodio en la larga lista de capítulos que los desencuentros entre la institución dependiente del Govern y el mundo del cine local han tenido.

Así lo ha explicado Kiko Domínguez, presidente de APAIB, que en la mañana de este viernes, arropado por varios colegas de su sector, ha atendido a los medios en la propia sede del ICIB, Ca n'Oleo, para explicar las últimas novedades en cuanto a las disputas mantenidas. Como ya explicó este diario, el ICIB está reclamando ahora ayudas ya concedidas y parte de subvenciones a varias productoras por proyectos ya ejecutados bajo el supuesto de que estas no habrían justificado una serie de pagos, aunque ellas explican que esto no solo no es así, sino que entienden que el ICIB, al coneder las ayudas, aceptó esos mismos pagos.

Domínguez ha pedido también al nuevo conseller de Turisme i Cultura, Jaume Bauzà, que sea «todo lo sensible que no han sido en la anterior Administración», por ello le han hecho entrega de un documento de 14 páginas en el que exponen los motivos por los cuales creen que el ICIB no está actuando conforme al a normativa.

A su vez, Domínguez ha precisado que el mal funcionamiento del ICIB podría afectar a más de la mitad de las películas, documentales, series y cortometrajes producidos en los últimos cuatro años, que suman un importe total de unos 10 millones de euros de los cuales el ICIB habría colaborado con 2,3, «y una gran importante de ese dinero podría verse afectado».

Por ello, al final de su intervención, Domínguez ha solicitado la destitución de la directora gerente del ICIB, Cristina Llambías, y de la responsable del área Audiovisual, Maria Hevia, a las que se responsabiliza por esta sitaución y que, antes de que diera comienzo el acto, han pasado justo al lado de los productores reunidos, pero sin entablar contacto ni conversación.