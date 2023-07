Oliver Vegas lleva toda la vida dedicado a una pasión: la fotografía. Es algo que no dudó desde que era niño, acompañando a sus padres a visitar parques naturales de España: «Siempre lo he tenido bastante claro y no me planteaba hacer otras cosas», confiesa el catalán que acumula cerca de medio millón de seguidores en Instagram, aunque reconoce que es consciente del doble filo de las redes sociales. Ayer, por la tarde, participó en el ciclo Encuentros con... que organiza CaixaFòrum Palma, donde charló sobre su trabajo y su visión de la fotografía.

A la hora de apuntar con su objetivo, Vegas explica que se basa «mucho en lo que siento en cada momento, en lo que me aporta cada instante», siempre buscando que sea «impactante» porque en una película, por ejemplo, «te puedes extender más para narrar algo, pero en fotografía es más difícil, y se trata de tocar la fibra». En su carrera, Vegas ha viajado por varios lugares como Escocia (en la imagen). A pesar de esa atención a la mirada del público, lo cierto es que Vegas señala que intenta alejarse de las modas formales que impone la continua exposición a las redes sociales y medios digitales. «Es difícil no dejarse influenciar por ello, pero al final impera la mirada del fotógrafo para desconectar y ser un poco más creativo». De hecho, sobre las redes, Vegas reconoce que sí, ayudan a nivel de exposición, pero «es bueno y malo a la vez tener muchos segudiores porque el nivel de presión es diferente». Él prefiere verlas como «si fueran un canal de televisión más» e intentando huir de aquellos que «se dedican a exponer su vida diaria» o que convierten su perfil «en algo donde solo ves anuncios». No obstante, «hay una delgada línea que separa al profesional con este tipo de creador de contenidos». El sur de Argentina, uno de los objetivos fotográficos del catalán. Por su parte, a nivel personal, reconoce que «pretendo estar más alejado porque pierdes mucho tiempo en una red que te puntúa según el uso que haces de ella», lo que obliga a veces a «crear un contenido que a lo mejor no me gusta, y el que sí me gusta no tiene casi impresiones», por lo que ahí está el equilibrio para «no perder la esencia». El parque natural de Yosemite, en Estados Unidos, retratado por Vegas. Vegas, que se ha especializado en fotografía de viajes, aunque «hago de todo, menos moda», también es un gran aficionado de la luz natural y de esa «hora dorada» en la que «parece que estás reviviendo un sueño, con tonos cálidos y cosas difuminadas que dan ternura y aportan un aparte de sentimiento».