De un total de 180 proyectos, el Atlàntida Mallorca Film Festival ha llevado a cabo la difícil tarea de seleccionar un total de 14 para participar en el Mallorca Talents Lab, que llega a su séptima edición, y que optarán a premios de 45.000 euros repartidos entre 30.000 para aquellas producciones de ficción y 15.000 para no ficción.

En concreto, nueve de los proyectos escogidos son del ámbito de la ficción, y son los siguientes: San Dai Shi Guang(tres edades), de Jiajie Yu Yan; Merveille Vermeille, de María Antón Cabot; Rubens, 2020, de Sergi Pérez; Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique; Adiós, Bruna, deMarga Melià; Tres canciones, de Adrià Guxens; Cuartos compartidos, de Pilar Gutiérrez Aguado; La sima, de Iñaki Alforja; y Maren en tres tiempos, de Ione Hernández.

Por otro lado, cinco son los proyectos escogidos para la sección de no ficción o documental. Son Despullant a Adam, de FelipeRico Atara; M-X, de Iván Blanco; Caro Nanni (Querido Nanni), de Pablo Maqueda; Les malnascudes, de Pau Canivell; y Only Heaven Knows, de Cristina Tovar.

La edición del Mallorca Talents Lab se llevará a cabo dentro del programa del Altàntida Film Festival de este año, que tiene lugar entre el 24 y el 31 de julio. Concretamente, los días destinados a estos proyectos serán entre el 25 y el 27 de julio, permitiendo a los jóvenes talentos entrar en contacto con profsionales del sector y expertos del ámbito audiovisual.

Elastica Films será la encargada de distribuir en salas de cine la película ganadora del concurso, que contará a su vez con la postproducción de la empresa Deluxe, que ofrecerá la creación de una versión digital (DCP), además de la producción de copias y envío a salas del país.

El Atlàntida reafirma de esta manera su apuesta por los nuevos talentos del cine, como pone de manifisto con la selección de la película inaugural de este año, Quest, primer largometraje de la cinta de la mallorquina Antonina Obrador, que podrá verse en la primera velada de la edición del festival de este año que será el 24 de julio en el patio de La Misericórdia. Por otro lado, la cinta de clausura será el 31 con Creatura, de Elena Martín, ganadora en el Festival de Cannes de este año.