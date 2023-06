Es Jardí: descubre aquí los artistas que sonarán este verano en Mallorca

Es Jardí, el nuevo concepto musical boutique y encuentro del verano mallorquín, arrancó con su propuesta cultural en el Recinto Mallorca Live Festival - Calvià, y se mantendrá durante ocho semanas, hasta el 6 de agosto, con una programación semanal de viernes, sábado y domingo. Música, cultura y gastronomía convivirán en un único espacio, con animación y actividades para todos los públicos, donde se darán cita residentes y turistas para disfrutar de una programación cultural de calidad. El ciclo de conciertos Es Jardí se presenta con un aforo reducido (4.500 personas) para la comodidad de los asistentes y apostando por ofrecer una experiencia premium.

Las entradas están disponibles desde 18€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets. El Summer of Love fue un acontecimiento que logró evocar la inocencia mágica de las décadas de los años 60 y 70 y añadir el entusiasmo por la vida y la pasión para bailar con los amigos. Un florido jardín mediterráneo acogió el encanto especial de este viaje en los veranos del amor y el espíritu de libertad de dichos años, con un ambiente hippy y único que recordaba a la Ibiza de la época. Además de protagonizar la gran inauguración, Summer of Love volverá a Es Jardí el 5 de agosto para casi despedir este ciclo de mágicos atardeceres.

¿Quiénes más forman parte del cartel? Este viernes 30 de junio The New Experience Abba recalará en Mallorca. Luz Casal actuará el 2 de julio; Carlos Sadness lo hará cinco días después, el 7 de julio; Melendi, el 8 de julio; una de las artistas más esperadas, Mónica Naranjo, el 14 de julio; Guitarricadelafuente, el 21 de julio; la malagueña Vanesa Martín, el 22 de julio; MClan, el 23 de julio; Rosario, el 28 de julio; Danny Ocean, el 30 de julio y Sara Baras, el 2 de agosto.

‘El Mediterráneo se vive aquí’

Es Jardí es el auténtico ‘Mediterranean boutique festival’, un ciclo de eventos premium donde la experiencia, desde la propuesta artística hasta el entorno, es la protagonista principal. Un cuidado espacio al aire libre inspirado en las noches de verano de Mallorca y el jardín mediterráneo acogerá esta nueva programación cultural. Una cita para aquellos que quieren disfrutar de un buen rato en un lugar incomparable con zona de foodtrucks, zona de niños con animadores, pintacaras, photocall, photomovie, etc.

En Es Jardí se darán cita turistas y residentes para disfrutar de artistas nacionales e internacionales de primera línea, con una programación variada y de calidad, en la que tendrán cabida noches nacionales, internacionales, latinas, urbanas... Y es que, el ciclo cuenta con un cartel diverso y la posibilidad de disfrutar de una experiencia a medida. Es Jardí tiene citas de formato mixto (pista de pie y grada con asientos) y de formato sentado (pista y grada con asientos), siendo estas últimas las actuaciones de Sara Baras, Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, Luz Casal y Guitarricadelafuente. También existe la posibilidad de experimentar la programación de Es Jardí desde las gradas VIP; sin embargo, la experiencia más exclusiva de Es Jardí se vivirá desde las mesas Premium. En la zona más especial del jardín mediterráneo se podrá disfrutar de las mejores actuaciones desde un lugar preferente. Además, durante todo el ciclo de verano se ofrecerá una zona privada para eventos y celebraciones para empresas y grupos que incluirá servicio de catering.