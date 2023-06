Carmen Sevilla ha fallecido este martes a los 92 años. Hay un papel, una condición y una persona en la vida que, aunque desaparezca físicamente, estará siempre en nuestros corazones. ‘Madre no hay más que una’, se suele decir. Pero, ¿y las abuelas?

Son ellas las que arrastran herencias, buenas y malas, también manías de otra época, cuando las cosas se hacían de forma diferente y, según algunas, también mejor.

Conocí a Carmen Sevilla precisamente con y gracias a mi abuela. Yo era una cría y no sabía nada de cine –ni de la vida–, pero aquellas tardes de Cine de barrio son imborrables. Recuerdo a una mujer con mucho salero y talento, con carácter, pero muy agradable. Cuando se lo he comentado a un compañero cinéfilo me ha dicho: ‘Claro, es que Carmen Sevilla era la novia de España para los abuelos, pero para nosotros era la abuela’. Ha muerto un poco la abuela de todos.