«El débil no puede perdonar» es una de las frases más célebres de Mahatma Gandhi y una de las que articulan las obras que Miquel Àngel Aguiló ha compuesto para la nueva entrega de su proyecto Vol_Art, que se estrenará este sábado 1 de julio a las 21.00 horas en Bellver, y que interpretará la soprano Lorena Bonnín.

La artista, premiada en el certamen Prodigios de Televisión Española, será la encargada de abrir el concierto que, como en las anteriores ediciones, tendrá un marcado compromiso social, en este caso en contra de la guerra de Ucrania y a favor de la belleza y la reflexión.

El montaje, señala, está dividido en tres secciones y tiene una estructura cíclica. «Cada canción contiene una frase con melodía, acompañada por una orquesta. La idea es hacer sentir al público lo que significan esos mensajes a través de la música. Las armonías son bastante complejas, no son piezas fáciles. Esa dificultad, sin embargo, también me hace mejorar como cantante, pues tengo que asumir unos retos técnicos. Y, por otra parte, pensar que puedo hacer llegar este tipo de reflexiones me parece muy bonito. Tengo que cuidar mucho cómo hacerlo, estudiar cómo digo cada palabra y cómo interpreto cada canción. Ha sido una gran experiencia y tengo muchas ganas», asegura.

Además de Bonnín, en esta edición participa también el pianista Magí Garcías, que cerrará el encuentro con el Concert per la pau en una clara denuncia a la guerra de Ucrania. «Es una manera de criticar la situación que continúa todavía hoy, aunque a menudo nos olvidemos de lo que en un día fue noticia de primer orden, y de hacerlo a través de la música. Son obras con un trasfondo e intensidad que intentan reflejar lo que sucede y que la gente toma consciencia de ello. La música tiene ese gran poder y lo podemos usar», razona.

De hecho, asegura que «en el futuro [ahora está estudiando oboe y canto en el Conservatori Superior] me gustaría participar en conciertos benéficos». «La hermana de mi abuela es misionera, ha viajado por todo el mundo y me ha demostrado que, en realidad, no necesitamos tanto para vivir, que lo realmente importante está en el interior de uno mismo y no en el exterior. Me ha mostrado cómo la bondad y la generosidad le ha dado más felicidad que no acumular cosas materiales», declara.

No es la primera vez que Bonnín trabaja con Aguiló. El verano pasado se encargó, junto a Aguiló, de amenizar la gala de los Premios Max en el Teatre Principal de Maó. «Estábamos en el foso y hacíamos los interludios antes de los premios, pero en una pieza tuve la oportunidad de subir encima del escenario y canar junto a una pianista mientras detrás, en la pantalla, se recordaban artistas relacionados con las artes escénicas que habían muerto», recuerda.

Después, grabó una ópera en la que Aguiló era arreglista y ella interpretaba a una ninfa. «Todos estos proyectos me han aportado mucho como cantante y como persona. Lo que me gusta de Miquel Àngel es que siempre coge a gente muy agradable, que quiere hacer algo más que música y trabajar en grupo. El ambiente y la actitud son muy importantes y, al final, se nota en el resultado», manifiesta.

Estudios

Además de cantar, Bonnín toca el oboe desde los siete años. «Gracias a que he estudiado oboe tengo ciertas cualidades en el canto, porque he pasado por muchas épocas: empiezas con el barroco y luego llegas al repertorio clásico y al romanticismo. Gracias a ello he podido profundizar en cada época y tengo unos conocimientos que si no fuera por el oboe no tendría», reconoce.

Por otra parte, afirma estar «muy agradecida» a los profesores que ha tenido, con quienes ha establecido «un vínculo muy especial». Y es que, «a través de la música puedes conocer incluso mejor a las personas». «Algún día que me he sentido triste lo han notado solamente al oírme cantar. Controlar las emociones es esencial cuando cantas, más que cuando tocas, puesto que en lo primero que se nota es en las cuerdas vocales. Por ello, los cantantes tenemos que cuidarnos mucho a nivel físico, pero también a nivel mental», admite.