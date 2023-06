Jäje 'Jay Jay' Johansson es un cantante y compositor sueco que lleva la música jazz al mundo contemporáneo. Un músico que tiende a crear melodías melancólicas, emocionantes y con mucha personalidad. El 9 de junio publicó su último álbum, Fetish, el número 14 de su carrera. La Fundació Miró Mallorca celebra la noche de este viernes la fiesta de Sant Joan con un concierto del artista, a las 21.00 horas. Además, una parte de las entradas va destinada a la ONG SOS Mamás, y también se realizará una recogida solidaria de alimentos.

Fetish, el nuevo álbum del artista, supone una continuidad en su carrera, aunque sí destaca que «cada vez intento ser más íntimo, más personal, mostrar cómo soy de verdad, ya que no hay nadie mejor para ser yo que yo mismo». Lo hace interpretando su último disco como un paso natural sobre su carrera y obsesión, aunque el artista sentencia: «Lo que no sé todavía es dónde me lleva esto ni a mi ni a mis fans, quizá dentro de un año lo averiguaremos».

Johanson está muy contento de poder ayudar a otras personas a través de su concierto, relacionando diferentes objetivos. «Me parece genial que la música o el arte en general pueda servir para regalar felicidad a los demás», comenta el compositor.

Influenciado por el arte o el cine, el artista se ha ido formando como músico y creando su estilo personal, «mi música parte del jazz, incorporando otros sonidos como la electrónica», comenta, aunque también ha sido influenciado por otros músicos. «Un momento clave en mi vida musical fue en 1984, cuando vi en directo a Chet Baker», cuenta el sueco. Johanson creía que nunca sería un artista de directo ya que para ello creía necesitar ser extrovertido y animado, todo lo contrario a él. «Cuando vi a Baker mover la silla a la oscuridad me dio el valor para saber que podía hacerlo, hacerlo de esa forma».

«No quiero ser retro, quedarme anticuado, me gusta estar más enfocado en el mundo moderno», cuenta el músico. Portishead fue otro punto clave en su vida, desde que los escuchó supo qué podía hacer: «A través de su música, se me ocurrió que podía quitar el cuarteto de jazz y hacer mi música de otra forma, incorporando DJ's o electrónica».

En los últimos diez años, Jay Jay Johanson ha descubierto otra de sus inspiraciones, «un artista británico, Burial, que me ha dado una nueva visión para la música». A través de los sonidos de ambiente de la ciudad, el artista británico los incorpora a sus ritmos, un hecho que ha llamado mucho la atención al músico sueco.