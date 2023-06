Natural de Liverpool, vive y trabaja en la ciudad que vio nacer a los Beatles. Jess Hanko (1993) es la artista residente en el hotel Innside Liverpool by Meliá, que este sábado fue el escenario de una nueva cita de Live For The Arts. Para dar forma a su obra, Hanko funde el trazo más tradicional con las nuevas tecnologías digitales, «creo que es una mezcla que funciona con mi estilo porque yo me formé en ilustración y diseño gráfico»; una manera de crear con la que es capaz de despachar «una cincuentena de obras» en solo un par de horas.

Y aunque Live For The Arts sirvió para hermanar las culturas de Mallorca y Liverpool, la británica confiesa que nunca ha estado en la Isla, «aunque me encantaría conocerla y espero hacerlo muy pronto». De hecho, «estoy deseando encontrarme con artistas de la Isla y, quién sabe, quizá pueda surgir alguna colaboración», sostiene. Hanko es una artista freelance cuyo trabajo va más allá de las paredes de Innside Liverpool. Tiene su estudio en el distrito cultural de Bluecoat Gallery y, además, sus creaciones se pueden ver en diferentes rincones de la ciudad. Su inspiración bebe principalmente «de la nostalgia, me gusta contar historias de lugares que ya no están entre nosotros, sobre todo salas de música, gemas que ya no existen», cuenta la creadora. Pasión Esa pasión por contar historias que tocan la fibra de aquellos que han visto cómo las grandes urbes cambian y evolucionan, no siempre para bien, fue precisamente lo que llamó la atención de Innside by Meliá. «Les gustó mi trabajo y empezamos a colaborar», dando como frutos tanto productos de merchandising como a los uniformes de los empleados con su sello personal. Una de sus últimas aventuras se basó en la celebración del Festival de Eurovisión del pasado mayo, que según Hanko, «es lo mejor que le ha pasado a Liverpool en años». Mientras tanto, Hanko seguirá dando rienda suelta a su creatividad en una ciudad que bulle culturalmente y que se nutre «de una comunidad de artistas que estamos unidos y nos apoyamos entre nosotros». No en vano, es el lugar que regaló al mundo la mejor banda de la historia: los Beatles, grupo que articula todas y cada una de los atractivos de Liverpool.