En la novela The Pole, el Premio Nobel J.M. Coetzee (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1940) sitúa a los protagonistas en Barcelona y Mallorca, en concreto en Valldemossa y Sóller. Publicada primero en la editorial argentina El hilo de Ariadna, antes en castellano que en la versión original inglesa y con el título de El polaco, ahora acaba de salir en catalán en el sello Edicions 62 como El polonès, traducida por Dolors Udina.

Se trata de una novela breve, de 160 páginas. Cuenta la historia de un pianista polaco, de setenta años, y una mujer de cuarenta, que invita al concertista a interpretar a Chopin en Barcelona. Tras la actuación, Witold y Beatriz cenan juntos y empieza una relación que los llevará a Mallorca, donde él actúa en el Festival Chopin de Valldemossa y el marido de ella tiene una casa cerca de Sóller.

El autor de Tierras de poniente, El maestro de Petersburgo, Vida y época de Michael K y Desgracia, entre otras obras, se inspira para la escritura de El polaco en la leyenda clásica del amor intenso y no correspondido de Dante Alighieri por la joven Beatrice, que lo llevó al Paraíso en la Divina Comedia.

Algunos lectores identificarán en el libro resonancias de Los puentes de Madison, de Robert James Waller, que dio paso a la conocida versión homónima cinematográfica, interpretada por Clint Eastwood y Meryl Streep.

Original

La razón de la publicación en castellano previa al original en inglés, Coetzee la explicó durante el Festival Hay de Literatura del año 2018, en Cartagena (Colombia), donde contó que «no me gusta la forma en la que el inglés se está imponiendo en el mundo», y declaró que «no me gusta cómo se impone frente a otras lenguas con las que se cruza en su camino y no me gusta su pretensión universalista ni la arrogancia que esta situación alimenta en los nativos anglófonos».

En los últimos años, el escritor se ha relacionado estrechamente con la cultura literaria argentina, donde tiene una cátedra en la Universidad San Martín. De hecho, la trilogía compuesta por La infancia de Jesús (2013), Jesús en la escuela (2017) y La muerte de Jesús (2019) se publicó en la editorial sudamericana El hilo de Ariadna.

J.M. Coetzee recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 2003. En la actualidad, reside en Australia, en las afueras de Adelaida, donde ejerce de profesor universitario. El Nobel prevé permanecer en Madrid, desde finales de junio hasta mediados de julio. Ahí, realizará una residencia en el Museo del Prado con la intención de escribir un texto, que formará parte del proyecto Escribir el Prado: grandes escritores internacionales describen su experiencia personal en relación a la pinacoteca madrileña. La revista Granta publicará el resultado.

En el año 2020, Coetzee fue el autor invitado en las Converses Literàries de Formentor, aunque no llegó a viajar a la Isla a causa de los efectos de la pandemia del coronavirus.