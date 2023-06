La cultura con sello mallorquín ‘viaja’ a Liverpool con el ciclo ‘Live For the Arts’

«Lo mejor de la cultura mallorquina» viajará el 17 de junio a Liverpool (Reino Unido), el lugar que vio nacer a John, Paul, Ringo y George, o lo que es lo mismo, The Beatles, con una nueva cita con el ciclo de acciones internacionales Live For The Arts, que organizan el Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) e Innside by Meliá. Creadores como Marcos Cabotá, Tomeu Canyelles, Clara Ingold, Pau Aguiló o Luis Albert Segura, líder de la banda L.A., entre otros, participarán en esta jornada que tendrá como escenario el hotel Innside Liverpool.

Precisamente, Los Beatles sirven de inspiración para esta jornada multidisciplinar que incluye proyecciones, arte en vivo, charlas, experiencias gastronómicas, recitales poéticos o música en directo, que tendrán lugar por diferentes espacios del hotel, como algunas habitaciones, la sala Big Ideas o el Secret Garden. Esta nueva edición de Live For The Arts aterrizará en Liverpool tras dos primeras experiencias en Nueva York, en mayo de 2022, y en Leipzig (Alemania), el pasado octubre. Sus artífices apuntan que el objetivo del evento es «acercar la cultura a nuevos públicos» con acciones internacionales que buscan «conectar y mezclar culturas de los diferentes países en un evento que combina diferentes artistas multidisciplinares como escritores, músicos, artistas visuales y chefs». La programación incluye «proyecciones, música, intervenciones artísticas y experiencias gastronómicas». Así, la jornada dará comienzo con la proyección de Kyoko, dirigido por Joan Bover y Marcos Cabotá, y candidato al Goya al mejor cortometraje documental. La cinta cuenta el extraño suceso ocurrido el 23 de abril de 1971 en Mallorca cuando Yoko Ono y John Lennon fueron detenidos por el secuestro de la hija de la artista japonesa. Al finalizar la proyección, Cabotá conversará con el historiador Tomeu Canyelles sobre la influencia de mitos como The Beatles en la cultura contemporánea. Música y arte Mientras, la música correrá a cargo de Luis Albert Segura, del popular grupo L.A., al que acompañarán algunos músicos de LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), institución fundada por Paul McCartney en cuyo programa de intercambio participó el propio Segura hace unos años. Además, la cantante mallorquina Aina Zanoguera, acompañada por el pianista Gori Matas, reinterpretarán algunas canciones populares de la Isla con un toque más actual y personal. El evento continuará con un recital poético en homenaje al escritor británico Robert Graves, que residió en Deià hasta su muerte, protagonizado por la actriz Clara Ingold, mientras que Pau Aguiló, artista plástico mallorquín afincado en Londres, realizará una intervención artística en vivo. Además, el reconocido artista urbano Paul Curtis, residente en Liverpool, realizará un mural en directo durante el evento, mientras la ilustradora Jess Hanko realizará retratos en vivo. Por último, el apartado gastronómico lo centrará La Pajarita, colmado fundado en el año 1872, que ofrecerá productos típicos de la Isla.