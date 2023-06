La 41 edición de la Feria del Libro de Palma cierra este domingo con éxito de participación y ventas

La 41 edición de la Feria del Libro de Palma ha cerrado este domingo sus puertas con éxito de participación --más de 15.000 personas han visitado la muestra instalada durante 10 días en el paseo del Borne-- y ventas. Según ha informado el Gremi de Llibreters de Mallorca, organizador de la muestra, en una nota de prensa, la Feria del Libro de Palma ha cerrado este domingo su 41 edición con éxito de público y de ventas. Más de 15.000 personas han desfilado por el paseo del Borne durante los diez días que ha durado la Feria, que este año ha reunido la cifra récord de 22 librerías. Uno de los aspectos destacables de esta edición ha sido el incremento de visitantes jóvenes, sobre todo adolescentes, que han acudido a la Feria atraídos por la presencia de autores como la valenciana Alice Kellen, que este domingo ha congregado a más de 300 personas, en la firma de sus libros, en el paseo del Borne, o Luna Javierre y Rebeca Stones, que el sábado se convirtieron en el punto de atracción del público juvenil.

En cuanto a ventas, los autores más solicitados en esta 41 edición han sido Irene Solà, con 'Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres' (Anagrama) y Climent Picornell, con 'La fi d'un món' (El Gall Editor), en la categoría de novela para adultos en catalán. Mientras, en infantil y juvenil en catalán, los más demandados han sido Míriam Tirado, con 'Tinc un volcà i no vull respirar' (El Cep i la Nansa) y 'Em dic Goa' (B de Blok) y Caterina Valriu Llinàs, con 'Maria Enganxa' (Disset). Asimismo, en el ámbito de la novela para adultos en castellano, los más vendidos han sido Nazareth Castellanos, con 'Neurociencia del cuerpo' (Kairos) y Eva Garcia Sáenz de Urturi, con 'El ángel de la ciudad' (Planeta). Y, para terminar, los autores más solicitados en infantil y juvenil en castellano han sido Alice Kellen, con 'Donde todo brilla' (Planeta) y el resto de su obra y Míriam Tirado, con 'Me llamo Goa' (B de Blok).

Más de 30 autores

A lo largo de los 10 días que ha durado la Feria del Libro de Palma, más de una treintena de autores han presentado y firmado sus libros, ya fuera en el espacio conjunto habilitado por el Gremi de Llibreters o en los estands de las diferentes librerías. Nombres como Sebastià Portell, Megan Maxwell, Catalina Alou, Carla Nyman, Gabriel Bibiloni, Nina, Josep Lluís Badal, Andreu Gomila, María Esclapez, Míriam Tirado, Juarma, Joan Jordi Miralles o Cristina Campos son algunos de los que han desfilado por esta 41 edición para presentar sus últimas novedades editoriales. Las actividades dirigidas al público infantil, principalmente cuentacuentos y talleres de manualidades, han sido, un año más, uno de los puntos fuertes de la Feria y han atraído a familias enteras, tanto al escenario de la plaza de las Tortugas como al de la plaza de la Reina.

Homenajes

Los homenajes a dos autores referentes de las letras mallorquinas, Maria Antònia Oliver y Antoni Serra, también han sido dos de los actos destacados de esta edición, pese a que la presentación de la novela 'Un gin-tonic amb na Lònia Guiu', un libro de relatos escrito por diez autoras destacadas del género negro en catalán, a partir del personaje de la primera detective femenina creada en los años ochenta por la escritora manacorina, se vio alterado por culpa de la lluvia. El presidente del Gremi de Llibreters de Mallorca, Àlex Volney, ha destacado el éxito de la Feria como un ejemplo de la inquietud cultural de la sociedad mallorquina. «Este año hemos apostado por una Feria que reivindicaba el libro de papel como una herramienta de reflexión, y creo que la respuesta del público ha demostrado que esta es una realidad que compartimos libreros y lectores», ha señalado.