Pocas semanas después de la coronación de Carlos III, la prestigiosa soprano sudafricana Pretty Yende es una de las estrellas confirmadas para esta nueva edición de Cap Rocat Festival, cuya dirección artística corre a cargo de Ilias Tzempetonidis, director artístico del Teatro San Carlos de Nápoles, y que se celebrará del 4 al 6 de agosto. Yende será la encargada de cerrar el programa junto a Nadine Sierra y la Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB) en una gala operística dirigida por Pablo Mielgo.

Pretty Yende, todavía emocionada e «inmensamente agradecida» por haber podido formar parte de la ceremonia de coronación, lo cual fue «un sueño cumplido», asegura que para Cap Rocat han preparado un programa muy especial para la ocasión con piezas como Le nozze di Figaro, de Mozart; Elisabetta regina d’Inghilterra, de Rossini; Don Pasquale, de Donizetti; Beatrice di Tenda, de Bellini; La traviata, de Verdi; Lakmé, de Nicolai; Die lustige Witwe, de Léhar, Les contes d’Hoffmann, de Offenbach; West Side Story, de Bernstein y The enchantress, de Herbert.

Carrera

En cuanto a su trayectoria, la artista reconoce que otro reto importante que asumió fue cuando, hace diez años, se subió al escenario de la Metropolitan Opera House. «Todavía siento escalofríos en la espalda cuando recuerdo la gran fuerza y el coraje que me llevó a aceptar la invitación a la Met Gala junto a Juan Diego Florez. Me aprendí la opera literalmente en siete días y el estar frente a cuatro mil personas fue la única manera de despertarme y no estar atrapada en el miedo», cuenta. De hecho, a los jóvenes les aconseja «no rendirse y no abandonar los sueños; no dejar que la llama muera».