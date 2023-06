La 41 edición de la Fira del Llibre de Palma ha superado ya su primera semana. El Passeig del Born se ha llenado de amantes de la lectura, comprando los libros más recientes o asistiendo a las firmas de sus autores. Queda poco para que llegue a su fin, este domingo 4 de junio, pero las actividades siguen en marcha y los libreros también.

El tiempo de estos días no ha sido muy favorable, la gente no sale a la calle y los libreros lo han notado: «Entre semana no suele estar muy lleno y con lluvia peor todavía», nos cuenta Sergio desde el estand de Literanta. Aun así, se ha remontado con la cantidad de visitas del fin de semana, «las elecciones han hecho que las personas se queden en Palma y vengan a las actividades», ha añadido el librero.

A pesar de haberse iniciado la temporada de verano y las calles estén repletas de turistas, en la Fira del Llibre destacan más los residentes. Según el responsable de Literanta, «los turistas suelen pasarse a ojear, pero es la gente local la que viene a las firmas y a comprar libros».

Desde la caseta de El Corte Inglés, Sandra, una de su responsables, ha contado que están «muy contentos» con las ventas en esta 41 edición de la Fira: «A diferencia del año pasado, las firmas que se han hecho han atraído a más gente». Autores como Megan Maxwell han dejado colas inmensas de fans. Además, se han llevado a cabo otras actividades como cuentacuentos o conciertos.

Lydia, al frente del estand de Casa del Libro, ha matizado que este año ha sido el primero en que este establecimiento participa en la feria. Aunque los amantes de la lectura disfrutan estos días, los propios libreros también lo hacen, como ella, que ha asegurado que «no será el último año que venga».

En cuanto a los lectores, Luis y Carmen son una pareja mallorquina que viene todos los años a la Fira del Llibre. Según han explicado, cada año suele haber la misma cantidad de gente, algunos turistas que pasean, otros que vienen a comprar y otros a hojear libros.