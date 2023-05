Preocupación por Celine Dion: cancela su gira mundial

La cantante canadiense Celine Dion ha anunciado la cancelación del Courage World Tour en todas sus fechas de 2023 y 2024, que iba a dar comienzo este próximo mes de agosto en Amsterdam, debido a la enfermedad que padece. «Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero salir de gira puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para seguir posponiendo los shows», ha señalado la autora de 'My heart will go on' en sus redes sociales.

Dion ya había reprogramado algunas fechas de esta gira debido al síndrome de la persona rígida que dio a conocer el año pasado, si bien en esta ocasión ha decidido suspender todas las fechas hasta notar una recuperación de su enfermedad. «Aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente listo para volver al escenario otra vez. Quiero que todos sepan que no me rendiré y no puedo esperar para volver a verlos», ha apuntado Dion. Las entradas compradas para las fechas canceladas se reembolsarán a través del punto de venta original --en España no había ninguna fecha programada--. La cantante canadiense anunció en diciembre del año pasado que sufre el síndrome de la persona rígida. En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, la artista explicaba que desde hace tiempo sufre «problemas de salud» y que recientemente le han diagnosticado «un problema neurológico muy raro», conocido como síndrome de la persona rígida. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Céline Dion (@celinedion) Se trata de una patología neurológica que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por «episodios de rigidez y espasmos de los músculos del tronco y de los brazos y piernas», según el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de Estados Unidos. Céline Dion apuntó entonces que esta patología era la causa de los «espamos musculares» que sufre y indicaba que está siendo atendida por un equipo médico.