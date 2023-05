Bajo el lema Viu al Principal y un original vídeo del músico Mon Joan Tiquat -alter ego de Joan Vila-, el equipo del Teatre Principal de Palma liderado por Josep R. Cerdà y Marta Ferré se ha propuesto que los espectadores vivan, literalmente, en este espacio durante el segundo semestre de este 2023.

De hecho, según ha asegurado este miércoles en rueda de prensa el director del Principal, el eslogan surgió de forma natural, conversando con algunos espectadores que acuden con tanta frecuencia al teatro que podría considerarse que el Principal es su casa. «Eso es precisamente lo que pretendemos», ha señalado en la presentación de la programación que va desde septiembre hasta enero de 2024.

Por ello, ha hecho un llamamiento a que los más asiduos aprovechen los bonos: «Si vienes una o dos veces al mes, no sale más caro que tener una suscripción a Netflix. De hecho, el Principal a la Carta es gratuito para los abonados y, si no, solamente vale 4 euros al mes».

Coproducciones

En la cartelera de estos meses, Cerdà y Ferré han apostado especialmente por las coproducciones. En este apartado hay una quincena de títulos, entre los que figura la reposición de Reis del món, adaptación de Josep M. Miró de la novela homónima de Sebastià Alzamora.

Para cuatro jinetes, de Mucha Muchacha y Teatros del Canal abrirá este repertorio el 14 de septiembre y le seguirán El gran manicomi, una propuesta de Estudi Zero, compañía del Teatre Sans de Palma, que asumirá el reto de escenificar la poesía de Antonina Canyelles; A Beginning_expanded version, una obra de nuevos lenguajes en la que participará el Cor Juvenil del Teatre Principal de Palma; Dama dictadura, de Hermanas Picohueso y Teatro Bruma de Chile; Double infinite, de MalPelo con Teatre Nacional de Catalunya, el festival Grec de Barcelona, Thçeatre de la Ville de París y Temporada Alta; El silenci, de Marina Collado-Bennàssar y La Dislèxica; la ópera Il trittico; Coraje de madre, de George Tabori, Teatro de la Abadía y Ur Teatro; Barba-rossa, la adaptación de la novela de Joan Pons de la mano de La Trup y el Teatre Principal de Maó; La Reina dels embulls, de Aina Zuazaga y Tolo Ferrà; Yes, yes, yes, otro espectáculo familiar de Teatre de l'Aurora y la FIET; Els dies bons, adaptación de Produccions de Ferro del aclamado debut de Aina Fullana; Cuirassa oberta, de Marilén Ribot y Scroll, de Unaiuna.

Títulos

Además de las coproducciones, destacan títulos como El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, de Josep Maria Miró; La posibilidad de la ternura, de Marco Layera, Carolina de la Maza y La Resentida (Chile); Romeo y Julieta, reinterpretado por Ana Belén y José Luis Gómez; FitzRoy, de Jordi Galcerán y Sergi Belbel; La voluntad de crecer, de Pablo Messiez, Premio Max 2023 a mejor espectáculo teatral; El proceso, de Ernesto Caballero a partir de la célebre obra de Kafka; HOP! Històries d'Objectes Perduts, de Queralt Albinyana y Jordi Llordella; Parné, Glòria Ribera; La plaça del diamant, adaptación y dramaturgia de Ferran Dordal y Carlota Subirós del clásico de Mercè Rodoreda; el espectáculo de circo Suspensión, de Jorge Silvestre y Circo Nueveuno.

El 9 de diciembre se representará 'La plaça del diamant', adaptación de Ferran Dordal y Carlota Subirós del clásico de Mercè Rodoreda.

Música

Más allá de las coproducciones y propuestas escénicas, subirán al escenario del Principal varios músicos y conjuntos, como Israel Fernández, como parte de la programación del Mallorca Live Festival; Marala, Victoria Lerma, Mon Joan Tiquat, Magalí Sare y Xanguito, dentro del ciclo Els Principals d'IB3; Acadèmia 1830 con Fernando Marina; L.A., que presentará la reedición de su debut Heavenly Hell; Tutu Poane, dentro del Alternatilla Jazz Festival; el homenaje a Tete Montoliu que organiza el Jazz Voyeur Fesival y el 44 Encontre de Compositors con Maties Far.

Además, en Navidad, el Principal acogerá el tradicional concierto de los coros del Principal; el concierto participativo El Messies de Händel, el musical familiar Las cuatro estaciones... ya no son lo que eran y, para año nuevo, el musical en catalán Peter Pan. La Orquestra Simfònica también tendrá un papel destacado con el homenaje a Gabriel Estarellas y con el concierto de zarzuela, ya en enero de 2024.

Galas y festivales

Además, el Principal será el escenario de galas como la apertura del Evolution Film Festival, el 18 de octubre; el 21, la Festa de la poesia, que forma parte del Festival de Poesia de la Mediterrània, que en esta ocasión estará dedicada a Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, rector de Vallfogona, y a Jaume Vidal Alcover o la gala de entrega de los Premis Ciutat de Palma, el 20 de enero.