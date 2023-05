¿Qué hacía un chaval de los 90 que se pasaba las tardes viendo la tele con su abuelo? Exacto: ver westerns. Jinetes a caballo yendo hacia un sol poniente que dibuja un horizonte anaranjado. Esos mundos, de alguna manera en la mente de todos, fueron el principio de una pasión que ha acabado por materializarse en Jota Rigo como su profesión: la dirección de arte. El mallorquín ha sido uno de los encargados de idear la escenografía de la serie The Crown, que ha rodado sus dos últimas temporadas en Mallorca, y actualmente se encuentra inmerso en The Mallorca Files, ficción de la BBC que sigue actualmente su curso en la Isla.

A pesar de todo, el viaje hacia el cine y la televisión fue natural, pero no del todo lineal para Rigo: «Cuando acabé bachillerato llegué a este momento en el que no sabes qué quieres hacer con tu vida y un día me levanté y me dije: ¿Ati no te gustaba el cine?». Fue entonces cuando tomó la determinación de formarse en esta dirección. Más o menos. «Estudié Diseño y gracias a una de las asignaturas me di cuenta de lo que quería hacer: crear decorados y los objetos que salen en las películas», con el interés centrado en la ciencia ficción y la fantasía.

Un framgneto de 'El instante', corto de Marcos Cabotà en el que ha trabajado Rigo.

A raíz de ahí, empezó poco a poco: «Desde abajo, como atrezzista, ayudante, etcétera, pero con la intención de seguir con mi objetivo de dibujar para el cine» y así, pasito a pasito, llegaron las oportunidades: Toni Bestard le fichó para Background y Pullman y Jaume Carrió hizo lo propio para Hostal Orión. Todo ello, finalmente, le abrió las puertas deIB3 donde firmó como director de arte de Pep, serie protagonizada por Toni Gomila.

Su posición, la de director de arte, le permite cierto control, porque «prácticamente todo lo que se puede tocar y ver en una película pasa por el director de producción o el de arte», algo que reconoce que en sus inicios lo llevó un poco al extremo: «En la peli Background controlaba hasta las galletas que había encima de una mesa», reconoce riendo.

Tras ello sonó el teléfono para ofrecerle entrar en The Crown, título estrella de Netflix. Al comienzo como vestidor de set, «asistiendo a los decorados sin responsabilidades grandes», pero era la primera prueba porque para la última temporada, rodada en Mallorca, Rigo ya ejerció como «dibujante y planista, trazando los planos de construcción», siendo concept artist, en resumidas cuentas. Todo ello siempre con el visto bueno de los directores, claro, y con la inestimable ayuda de Clara Gómez del Moral, directora de arte de The Crown.

«Hambre»

«Ha sido increíble lo que he aprendido» junto a Gómez del Moral en la ficción inglesa, lo que ha hecho que su hambre aumente en busca de más proyectos. Así es como recayó en The Mallorca Files, «donde tengo una parte algo más privilegiada porque estoy mano a mano con la diseñadora de producción, Maria Dragher». Ahí, él plasma «todos los decorados, diseño pequeños artefactos y también hago cosas con Inteligencia Artificial. Les gusta mi manera de trabajar y estoy en un momento dulce», confiesa Rigo.

Uno de los diseños de Rigo en los que incluye varias referencias personales.

No son los únicos proyectos recientes del mallorquín quien, de hecho, participó también en la cinta también de Netflix A ciegas, secuela de Bird Box, protagonizada por Mario Casas y ambientada en un mundo postapocalíptico, acercándose al universo de ciencia ficción que tanto ama. Por otro lado, Marcos Cabotá también le fichó para El instante, donde ha podido desarrollar muchas de sus ideas en entornos espaciales en una producción protagonizada por Manuela Velasco.

Sus metas, sin embargo, no están tan lejos como esas naves espaciales que imagina: «El objetivo es hacer proyectos grandes y, antes o después, habrá que partir», asegura el mallorquín que arrancó viendo westerns con su abuelo y ahora está más cerca que nunca de crearlos.