Un peculiar bingo con el Flexas para cerrar tres días explosivos

Hay finales para todos los gustos. El séptimo arte es un buen ejemplo de ello. ¿De verdad no podía subir Jack a esa tabla de madera junto a Rose? No me lo creo. ¿Y qué me dicen de Los puentes de Madison? Venga ya, Clint, con lo que tú has sido. También los hay entrañables, como en Con faldas y a lo loco –ya no quedan actores como Jack Lemmon–; giros que te dejan con el culo torcido como Saw o Psicosis, o vueltas de tuerca que te explotan el cerebro como en la mayoría de pelis de M. Night Shyamalan. ¿Y qué pasa con la música? Que se lo pregunten a los miles y miles de asistentes al Mallorca Live Festival en Magaluf, que anoche clausuró una edición que a lo largo de tres días ha regalado momentos imborrables. The Chemical Brothers puso el broche perfecto, pero rebobinemos un poco.

Todavía hay quien tararea las canciones de The Kooks, que el viernes prendieron la mecha de lo que estaba por venir; y qué me dicen de The Black Eyes Peas. No fastidien, son auténticas estrellas de la música, aunque su vocalista principal y alma mater, will.I.am, está un poco pasado de rosca en algunos aspectos, porque gritar «las chicas están guapas» y otros comentarios por el estilo es algo que nos remonta a otro tiempo. No, gracias will.I.am, pero no necesitamos esos comentarios. Por cierto, y aunque ya lo comenté en estas mismas líneas este sábado, se echó muchísimo en falta a Fergie, el alma del grupo; su sustituta, J. Rey Soul, no canta mal, pero carece del carisma y el brillo de la autora de Fergilicious. Volviendo a esta última jornada –debo reconocer que después de dos días de festival estoy como Silvester Stallone en Rambo–, los grandes protagonistas de anoche fueron The Chemical Brothers, pero les salieron unos buenos competidores, y no hablo de Bomba Estéreo (vaya fuego) o Viva Suecia, sino de la Terremoto de Alcorcón y sus colegas del Flexas. Imaginen, mientras los Chemical bombardeaban el escenario principal con sus pepinazos llenos de vida y color, en el Stage Balearia Flexas se sorteaba un jamón en el bingo más loco que puedan imaginar. Eso sí que es poderío del bueno. Al final, lo más importante es disfrutar, sentirse vivo, y eso fue lo que se vivó anoche en el explosivo clímax del Mallorca Live Festival. Se acabó, c’est fini, nos vemos dentro de un año. ¡Gracias!