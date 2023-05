The Black Eyed Peas, la exitosa banda que transformó el hip hop en pop al vuelo de éxitos como I gotta feeling, Boom boom pow o Girl like me, estrenaba hace unos meses Elevation, su noveno álbum de estudio, un trabajo vigorizado con la presencia de Shakira, Daddy Yankee y David Guetta. No acaban aquí las novedades, ya que, para alegría de sus fans mexicanos, se confirmaba el rumor del regreso de Stacy Ann Ferguson, ‘Fergie’, tras una prolongada ausencia atendiendo a su frustrada carrera en solitario. La cantante de 47 años firmó su redebut el pasado 13 de mayo en Ciudad de México. Sin embargo no acompañará al resto de la banda el próximo 19 de mayo en el Mallorca Live Festival (Calvià). Como es habitual desde los últimos cinco años, su lugar lo ocupará la afrofilipina J. Rey Soul.

La marcha de Fergie fue tan perjudicial para ella como para el resto del grupo, que no ha vuelto a asomar por la cima de las listas. Aunque acumula pólvora suficiente para dinamitar cualquier show en vivo. Y es ahí donde, veinticinco años después, siguen mostrando un poderío hegemónico. El mismo que les llevó en 2011 a lo más alto del éxito tras ser convocados para amenizar el show del medio tiempo de la Súper Bowl (el evento televisivo con mayor share mundial). Desde entonces, The Black Eyed Peas mantiene un considerable y fiel número de fans. Expertos en el acople de géneros, los californianos repasarán su abultado repertorio, que conjugarán con los temas de su esperado nuevo álbum, donde mezclan hip-hop, latín, R&B, electrónica y trap señalando, de pasada, el lugar hacia donde se encamina el pop en los años venideros. Sin límites ni fronteras. Ese es el leit motiv de una banda que con cada movimiento dicta el ritmo de la cultura y ensancha los límites de la música como solo ellos pueden hacerlo.