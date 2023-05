Grup 62 y el sello Trampa Ediciones reeditan, en catalán y castellano respectivamente, el diario que Carme Riera escribió cuando, en 1986, supo que estaba embarazada por segunda vez. La reconocida escritora mallorquina y académica de la Real Academia Española (RAE) lo presentará este miércoles en la librería Byron de Barcelona (Casanova, 32) acompañada por Carmen G. de la Cueva -que firma el prólogo de la edición en castellano- y Anna Punsoda.

Como la propia Carme Riera dice en el libro, «parece que son las situaciones extraordinarias las que a menudo nos abocan a escribir diarios. Un viaje, el padecimiento de una enfermedad o de una guerra me han generado diversos. Por eso me parece extraño que el embarazo no haya servido de excusa para escribir algunos».

Cartel de la presentación de Carme Riera en Barcelona.

De esta manera, como apuntan desde Edicions 62, «ahora podemos conocer los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos que, día tras día, se desprenden de una mujer que espera a un niño. Y es a partir de este hilo conductor que asistimos, no solamente al testimonio íntimo de una madre, sino también a una reflexión global sobre la condición femenina relacionada con la maternidad a lo largo de la historia. Se trata, sin duda, de una aportación poco habitual, lejos de tópicos azucarados y de tecnicismos médicos: se transmite una vivencia en todas sus dimensiones, desde la más personal a la social, con la sensibilidad de una gran escritora». Asimismo, definen esta obra como un texto pionero del feminismo en Cataluña».

A pesar de publicarse originariamente en 1998, desde Edicions 62 afirman que «enlaza con las nuevas generaciones y algunas de las reivindicaciones feministas más actuales: un texto que defiende la maternidad como condición intrínseca de las mujeres y que, lejos de romanticismos, explora las potencialidades del embarazo como experiencia creativa, vivida y asumida conscientemente».

«En septiembre de 2023 se cumplirán treinta y siete años desde el inicio de este diario de maternidad. Escribí casi cada día, durante nueve meses, pensando en y sintiendo con el ser que llevaba dentro de mí, mi hija. Me gustaría que, a pesar de los cambios que el siglo XXI comporta, pueda servir de acompañamiento a las gestantes futuras», apunta la autora en una nota.