El artista afincado en Berlín David Pher es el protagonista de la nueva exposición de la galería Marimón de Palma, regentada por Biel Perelló. Bajo el título Fairy Tales (cuentos de hadas), el creador se estrena en Mallorca, aunque reconoce que, como su familia tiene un apartamento en Cala Figuera, siente la Isla como «una segunda casa». Aunque Pher no pudo asistir a la inauguración de esta muestra, celebrada este jueves, asegura que intentará venir en las próximas semanas para visitarla.

Sobre este proyecto, Fairy Tales, Pher reconoce que es un intento de «dar a la gente una especie de escape de la realidad». Para ello, usa colores muy vivos, especialmente el rosa, que le evocan, por ejemplo, al universo de Alicia en el País de las Maravillas. Además de la pintura, en las obras de Pher se observan pequeños textos muy crípticos, difíciles de leer, que precisamente le recuerda a los cuentos de hadas.

Por otra parte, los trabajos de Pher aúnan dos artes y dos mundos que, a priori, pueden resultar muy diferentes: las pinturas rupestres y el grafiti. Es decir, el arte más antiguo, prehistórico, y el contemporáneo. «Cuando trabajo en las pinturas dejo que todo fluya. Me encantan las pinturas rupestres. Suelen ser muy crípticas para el espectador y eso me gusta. Al final, cada uno tiene que crear su propia historia mientras ve mis obras. Eso hace que sean místicas, pero a la vez confusas. Me interesa esa mezcla de elementos históricos combinados con elementos modernos de la pintura contemporánea».

Para Pher, el mundo es demasiado triste y oscuro como para usar una paleta de grises. «Intento mantenerme feliz y positivo», asegura. «Al primer vistazo, mi obra debe parecer llena de energía positiva. Pero cuanto más la analizas, verás que la mayoría de mis pinturas están afectadas por hechos actuales. Lidio con acontecimientos actuales y los proceso en mi arte, a través de los colores, textos crípticos y elementos abstractos. La sociedad, el sexo y el comportamiento humano son clave en mi arte, lo cual hace que sea más fácil ser positivo en estos tiempos tan extraños».

Respecto a cómo afecta en su trabajo vivir en una ciudad concreta, en su caso el barrio berlinés de Kreuzberg, Pher reconoce que sí hay una influencia, pues este distrito es especialmente multicultural, con muchas propuestas culturales y artísticas. Sin embargo, apunta que se crio en el campo, rodeado de «los colores brillantes de la naturaleza, ahora en mayo especialmente alegres, porque todo empieza a brotar y todo esto influye mucho en mis obras».

Por otra parte, Pher avanza que está buscando un estudio para trabajar en Mallorca. «Me he preguntado muchas veces qué impacto tendría en mi arte y creo que sería importante. Para mí sería la combinación perfecta para fusionar las influencias mediterráneas de Mallorca con las influencias urbanas de Berlín». «Tal vez lo sepamos pronto», sugiere.