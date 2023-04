Una instalación para encontrar pareja en el CCCB, un cómic colectivo en el que conversa con su yo adolescente, un divertidísimo nuevo fanzine y el regreso al público infantil que le dio los primeros éxitos son los proyectos más recientes de la ilustradora Bàrbara Alca (Palma, 1990), afincada desde hace ocho años en Barcelona.

La primera en realidad formaba parte de una exposición colectiva titulada Constel·lació gràfica que puede verse hasta el 14 de mayo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y que reúne a «jóvenes autoras de cómic de vanguardia», entre ellas la mallorquina, Marta Cartu, María Medem, Miriampersand y Roberta Vázquez.

La instalación de Bàrbara Alca en el CCCB.

Citas

«A cada autora se nos pidió una instalación específicamente para el espacio y, como mis historias tienen mucho que ver con las citas y el entorno online, pensé en hacer una simulación de una aplicación de citas [llamada Cringer] en la que todos los personajes serían monstruos, desde criptobros a leprechauns, como algunos clásicos como Frankenstein o el monstruo del pantano; pero con personalidad que podría ser la de los usuarios», señala.

«Lo más divertido es que el visitante puede interactuar con todos ellos, ya que programé una conversación simulada», detalla. «La acogida fue brutal y nos consta que la mayoría de gente que ha acudido nunca antes había visitado el CCCB e incluso muchos eran menores de edad», celebra.

El segundo proyecto es el cómic, también colectivo, Conversaciones conmigo misma (TBR Editorial), que firma junto a Precariada, Laura Árbol y Daniella Martí. La premisa, cuenta Alca, es «brutal: «Mantener conversaciones con tu yo joven para darte consejos e información sobre conductas o dinámicas que, cuando eres adolescente ni te das cuenta o pasas por alto». Así, la autora aborda cuestiones como la autoestima, la salud sexual, las relaciones de pareja, las redes sociales, la amistad, la familia, el empleo o la precariedad laboral.

«Me costó mucho adaptar lo que quería decir para la generación de hoy. Tengo 32 años, pero tuve que adaptar los consejos que daría a mi yo de 15 o 16 años a los que hoy tienen esa edad. Por ejemplo, me llama la atención que ahora los adolescentes y jóvenes son más conscientes de muchas cosas, sobre todo de los temas feministas y tiene actitudes prosociales más marcadas», reconoce, a la vez que destaca que el proceso de creación de este libro ha supuesto, como también le costa al resto de autoras, «hacer las paces con nosotras mismas». ¿Qué le diría, a su yo adolescente? «Que no todo es blanco o negro y que saldrá de ahí. Siempre he sido una persona muy negativa, pero al final de todo se sale, así que le diría que luche por lo que quiere», confiesa

Sobre su próximo fanzine, El pentágono de las Bermudas, Alca cuenta que lo escribió durante la pandemia, pero, paradójicamente, es «divertidísimo», pues «fue una manera de evadirme de la realidad». Lo presentará en la feria Libros Mutantes de Madrid y el Gutter Fest de Barcelona y, para Sant Jordi, en la librería La Llama de la Ciudad Condal. El fanzine se corresponde en realidad a una novela gráfica que publicará por fascículos.

Portada fanzine 'El pentágono de las Bermudas'

«Era una guion que siempre tenía en el cajón y cada vez que lo leía me parecía muy divertido. Incluso me sorprendí a mí misma. Así que pensé que, si después de dos años me seguía haciendo gracia, valía la pena que lo publicara», razona.

Mientras, Alca está trabajando en un proyecto infantil, que significará el retorno al público que tanto éxito le dio en sus inicios, con Ella Fitzgerald (2017) para la colección Pequeña & Grande de la Editorial Alba. Esta vez, avanza la mallorquina, también será la autora del texto y, admite, el estilo será un poco cambiado, pues «ha pasado mucho tiempo y muchas cosas».