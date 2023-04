Wes Anderson, Hirokazu Kore-eda, Wim Wenders, Ken Loach , Todd Haynes o Marco Bellochio, competirán por la Palma de Oro de la 76 edición del Festival de Cannes, en un apartado que solo contará con un cineasta iberoamericano, el brasileño Karim Aïnouz.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, ha presentado este jueves en rueda de prensa en París la programación de la 70 edición del certamen, que en su competición por la Palma de Oro contará con 19 películas, aunque podría haber alguna incorporación.

Anderson regresa a Cannes con Asteroid City, un filme rodado en parte en la localidad madrileña de Chinchón y que cuenta con un reparto lleno de estrellas, como Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody o Maya Hawke.

Steve Carrell, Tom Hanks y Scarlett Johansson protagonizan 'Asteroid City', de Wes Anderson.

El japonés Kore-Eda, uno de los nombres habituales de Cannes, buscará su segunda Palma de Oro con Monster. Ya se la llevó por Un asunto de familia en 2018.

Mientras que el británico Ken Loach buscará ser el primero en lograr la tercera con The Old Oak -las anteriores fueron por El viento que agita la cebada (2006) y Yo, Daniel Blake (2016)-.

Para el alemán Wim Wenders sería la segunda, tras la conseguida por su título más emblemático, Paris, Texas en 1984. Ahora compite con Perfect Days, en una edición en la que también presentará Anselm en Sesiones Especiales.

Il sole dell’avenire es el título del trabajo con el que el italiano Nanni Moretti luchará por su segunda Palma de Oro (La habitación del hijo la ganó en 2001), al igual que el turco Nuri Bilge Ceylan, que presenta About Dry Grasses (ganó el premio más importante de Cannes por Winter Sleep en 2014).

El veterano Marco Bellochio, que en 2021 recibió la Palma de Oro de honor, entra en la competición oficial con Rapito y el estadounidense Todd Haynes con May December, protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore.

Lo nuevo de Ken Loach, 'The Old Oak', está en la Sección Oficial de Cannes.

El siempre original Akis Kaurismaki competirá con Fallen Leaves, con la que tratará de hacerse con la Palma de Oro en su quinto intento, y el chino Bing Wang participará con Jeunesse.

La competición también contará con Club Zero, de la austríaca Jessica Hausner; The Zone of Interest, del estadounidense Jonathan Glazer; Les filles d’Olfa, de la tunecina Kaouther Ben Hania; Anatomie d’une chute, de la francesa Justine Triet; La chimera, de la italiana Alice Rohrwacher; L’été dernier, de la francesa Catherine Breillat.

La passion de Dodin Bouffant, del vietnamita Tran Anh Hung, y Banel et Adama, ópera prima de la franco senegalesa Ramata-Toulaye Sy, completan una sección oficial que solo tiene un competidor iberoamericano, el brasileño Karim Aïnouz, con Firebrand.

El español Victor Erice y el brasileño Kleber Mendonça Filho están entre los cineastas que presentarán sus nuevas películas en las Sesiones Especiales. Erice participará con Cerrar los ojos y Mendonça con Retratos fantasmas, anunció este jueves en París el delegado general del festival Thierry Frémaux.

Víctor Erice, en un momento del rodaje de 'Cerrar los ojos', que llevará al certamen francés.

El español llevará a Cannes su cuarto largometraje, 31 años después del lanzamiento de El sol del membrillo (1992), con la que compitió por la Palma de Oro, mientras que Mendonça Filho regresa a su Recife natal con este filme que supone su tercer trabajo presentado en el festival francés.