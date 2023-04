En la Biblioteca Pública de Can Sales se encuentra una exposición que reúne algunos de los trabajos de los últimos años de un autor isleño que comienza a hacerse paso en el mercado americano. Se trata de Juan Francisco Mota, dibujante y lector que, sin hacer mucho ruido, ha logrado ya colocarse en el mundo editorial norteamericano de los superhéroes de la mano de Zenescope Entertainment.

Mota, que cuenta con formación en Diseño e Ilustración, detalla a Ultima Hora que se adentró en el mundo del cómic a través del consumo de series de animación y leer manga. Y no ha dejado de hacerlo, pero, además, «siempre he dibujado, desde que era pequeño, la diferencia es que muchos al hacerse adultos paran, pero yo he seguido disfrutando de ello».

Poco a poco comenzó a hacer colaboraciones en revistas y publicaciones varias y llegó la llamada desde Estados Unidos. Por un lado, con Zenescope y «pequeñas colaboraciones» como con el personaje Black Knight. «Cada vez se han interesado más y ahora tengo un número que me han dado entero a mí», confirma Mota que habla de la exigencia que la editorial pide: «Has de llegar a lo que ellos piden y es a muy buen nivel».

Superhéroes

Otro de los personajes insignia de la casa, Keres, la diosa de la muerte, también está siendo trabajada ahora por Mota en «un nuevo argumento que han creado a partir de su historia», algo que lleva a cabo «de manera muy metódica», avanza Mota. No obstante, la libertad de acción, aunque siempre existe un margen creativo, está más o menos limitada porque «desde la editorial te pasan el guion y te ajustas mucho a lo que te piden, aunque de momento pocos cambios me piden, así que creo que hago lo que les gusta».

A su vez, reconoce que «todavía me queda muchísimo por aprender porque no me veo con el nivel que tienen los grandes maestros del cómic que son capaces de hacer lo que quieran y yo no arriesgo tanto todavía», comenta.

Portada de ‘Durruti’.

Además de lo mencionado, Mota es también el dibujante de la serie Durruti, del autor Brenton Lengel, publicado en inglés y que en breve llegará al castellano. Se trata de una creación de carácter independiente, financiada a través de un micromecenazgo y que narra la historia de Buenaventura Durruti, sindicalista y anarquista español que luchó en el banco republicano en la Guerra Civil al frente de una formación conocida como la Columna Durruti.

Finalmente, Mota, de momento al menos, no se ve guionizando sus propias historias, sino que se siente cómodo en la parte de dibujante e ilustrador. Está muy «centrado en mejorar todo lo que pueda», reconoce, aunque sí tiene proyectos sobre la mesa que están en fase embrionario con artistas de carácter local en los que el proceso creativo a nivel de historia es «mucho más inmersivo» porque la comunicación es «mucho más directa con el autor». La exposición sobre sus trabajos en Can Sales finalizará el próximo 14 de abril, por lo que está dando sus últimos coletazos, y es una buena muestra del talento local exportado al extranjero.