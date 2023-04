El poeta, dramaturgo, guionista e investigador Joan Tomàs Martínez Grimalt (Palma, 1984) es el ganador del Premi Jocs Florals de Barcelona 2023 con el poemario Fosca negra. La obra del mallorquín ha resultado la escogida por el jurado de entre 92 propuestas presentadas en esta edición. Así lo anunciaron ayer desde el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) a través de un comunicado. El acto de entrega de este prestigioso galardón, dotado con 9.000 euros, se celebrará el 10 de mayo en el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, dentro de la programación del festival Barcelona Poesia. El sello catalán LaBreu Edicions publicará la obra previsiblemente después de verano.

Martínez reconoce a este periódico que está «contento y tranquilo» por este reconocimiento. «Estoy muy agradecido al jurado, pero pienso que un premio no tiene que hacerte perder el norte. Claro que es importante y estoy muy complacido, pero considero que como escritor estoy todavía por hacer; tengo muchísimo trabajo por hacer», aseguró.

En este sentido, el autor confesó que no cree que el premio marque un punto de inflexión en su carrera, aunque eso es algo que «no depende de uno mismo». «Lo veo como un punto de partida para continuar haciendo lo mío, como un punto y seguido», aclara.

En cuanto al contenido del poemario, Fosca negra, el escritor avanza que «habla del futuro desde una mirada contemplativa, que sigue un poco la estela que inicié con Epigramari (Adia Edicions, 2021), mi último libro de poemas publicado».

«A mi juicio, no es un poemario apocalíptico ni profético, pero es mi opinión. El lector puede pensar lo que quiera, es autónomo», puntualiza Martínez, que insiste en que «siempre he dicho que me cuesta mucho hablar de poesía porque temo condicionar demasiado al lector, poniendo demasiadas etiquetas».



Trayectoria

No es la primera vez que un mallorquín gana el Premi Jocs Florals de Barcelona. La última vez fue en 2018, de la mano de Hilari de Cara con Quaderns de port. El año antes, el también editor Pau Vadell se alzó con el galardón por Esquenes vinclades.