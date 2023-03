La quinta edición del Mallorca Live Festival, que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de junio de 2022, generó «un impacto total de 10,15 millones de euros en la economía de Calvià y Palma». De esta forma, cada euro invertido en la realización del evento reportó 1,62 euros. Por su parte, por cada euro que el sector público invirtió en la realización del festival, se generaron 18,03 euros en la economía local. Estos y otros datos se recogen en el informe Impacto Económico Mallorca Live realizado por la consultora Sound Diplomacy y que la organización dio ayer a conocer en el hotel Innside Palma Center.

El evento contó con la presencia de representantes de las instituciones que apoyan el festival y entre los que se encontraban Iago Negueruela, conseller de Economía, Turismo y Trabajo del Govern; Bel Busquets, vicepresidenta y consellera de Cultura del Consell; Andreu Serra, conseller insular de Turisme, y Alfonso Rodríguez Badal, alcalde de Calvià. Además, asistieron al acto diferentes representantes del sector empresarial y patrocinadores.

El impacto económico directo del festival en los proveedores locales alcanzó un valor de 1,54 millones de euros, generando una demanda de 1.506 puestos de trabajo directos, de los cuales 904 trabajadores eran residentes de la región. Adicionalmente, el festival estimuló un impacto indirecto de 8,60 millones de euros en los comercios y empresas locales, derivados de los gastos de los asistentes turísticos, cuyo gasto promedio diario fue de 235 euros. En su quinta edición, el festival contó con la presencia de 72.000 asistentes en los tres días.

La organización del Mallorca Live Festival también desveló algunos de los puntos del plan de movilidad en el que está trabajando con el fin de fomentar la movilidad sostenible. Así, estableciendo una colaboración público-privada, se está trabajando en un servicio de autobuses privados a través de Divertis en Vivo, empresa que cuenta con experiencia en movilidad de eventos de gran magnitud. Por su parte, el TIB apoyará en algunas de las rutas que se establezcan, tanto las de Palma como las circulares de Calvià, para reforzar la flota y frecuencias. También se apostará por el taxi y lanzaderas gratuitas.

Zona Premium

Este año, el festival contará con una nueva Zona Premium, un «espacio exclusivo en el que compartir con grupos de amigos, empresas y asociaciones de la Isla el evento musical más grande de Balears». Mejor visibilidad en el escenario principal, accesos fáciles y rápidos, instalaciones exclusivas y un excelente servicio serán algunas de las ventajas que ofrecerá este espacio.

La sexta edición del Mallorca Live Festival tendrá lugar del 18 al 20 de mayo en el antiguo Aquapark de Calvià con «grandes nombres nacionales e internacionales» como The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo y Moderat, etre muchos otros. Las entradas y abonos se pueden adquirir desde 59 euros en la web del festival y en See Tickets.