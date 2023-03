Iberian Festival Awards repartió sus galardones el pasado 11 de marzo en Maia (Portugal). Este prestigioso certamen lleva siete años reconociendo el valor y la calidad de proyectos, en este caso festivales, de toda la península Ibérica, potenciando las relaciones y estrechando lazos entre ambas comunidades. Un certamen por y para la música que, entre sus más de 25 categorías, reserva un galardón para premiar a aquellos festivales alejados del radar musical. Con trece ediciones a sus espaldas, el Festival del Humor de Palma (FesJajà) se hizo con el trofeo a Best non Music Festival (Mejor Festival no Musical), un reconocimiento al buen hacer de este evento consagrado al sano ejercicio de la risa.

Julio Alberto González, director de FesJajà, reconoce que llegaban a Portugal con pocas esperanzas, «efectivamente, para nosotros ya era un premio la nominación y llegar a la gala final. Fuimos con cero expectativas y al final nos llevamos la gran sorpresa». Le preguntamos qué pensamiento le atravesó en el momento de subir al escenario a recoger el premio. «Se me cruzaron muchas cosas… todo el camino recorrido hasta este momento, y el recuerdo de muchas personas, como Riki López, Marc Morueco y todo el equipo que no pudo ir a la gala porque teníamos otras producciones. La emoción del momento es algo indescriptible», detalla Julio. Pregresión Con más de medio centenar de funciones y un total de 69 artistas, FesJajà es el tercer evento que más tickets (15.330) despacha anualmente en la Isla, sólo superado por Mallorca Live Festival y Origen Fest. Cifras que confirman su meteórica progresión a la par que respaldan el premio conseguido en Portugal. «Estos números demuestran el buen trabajo de un proyecto que se ha convertido por méritos propios en un referente de la cultura humorística de este país, y en todo un hito para la isla, que ya puede presumir de contar en sus filas con el mejor festival no musical del país». Explica González que este reciente logro, lejos de asentarles en la autocomplacencia, servirá como acicate «para seguir adelante y no bajar los brazos». Por el momento, avanza que para la edición de este año «vamos a montar el cartel más potente de nuestra historia, queremos superar todos los récords de ventas y llegar a los 18.000 tickets». El cartel viene calentito con la contratación de Martita de Graná y Dani Rovira, «que estrenará su nuevo show en Palma». No es la única sorpresa: «Por primera vez, FesJajá sucederá en toda la isla de Mallorca, no tan solo en Palma», zanja González.