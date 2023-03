Biel Ballester lleva su música a Algaida junto a Juanito Percha & The Stingrays

Noche de música en Algaida. Este sábado 11 de marzo, a partir de las 21 horas, S'Academia Café Concert contará con la actuación de Biel Ballester en el concierto de Juanito Percha & the Stingrays. La guinda final llegará de la mano del DJ El niño de la Carmen y Boppin' Brush. Nacido en Mallorca en 1974, Biel obtuvo el título superior de guitarra en la Escuela Luthier de Barcelona y con su trío se ha convertido en uno de los representantes del estilo gypsy swing (también conocido como jazz manouche) en España.

Este estilo le dio la oportunidad de colaborar en la banda sonora de la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. «Lo nuestro es una carrera de largo recorrido y, con esta experiencia tenemos ahora más peso. Es una medalla en el currículum, son canciones que me piden en los conciertos», destacó el propio Ballester en una entrevista en Ultima Hora.

Además, Ballester ha grabado dos CDs para el sello discográfico americano Refined Records (Echoes from Mallorca y Bistro de Barcelona), uno en el Reino Unido para Le Q Records (Live in London), dos con Hot Club Records en Noruega -uno junto a su fundador, el guitarrista Jon Larsen (Short Stories from Catalonia) y otro con su propio Trio (Avanti)-. En su última grabación (Lower & East Combo), presenta, junto al artista norteamericano David Mitchell, un conjunto de composiciones propias inspiradas en sus experiencias en la ciudad de Nueva York.