Joan Laínez reconoce que es un «novato» en el ámbito lírico, pues aunque es conocido por su trabajo como director coral, solo lleva un año dedicándose profesionalmente a este mundo. Sin embargo, se ha alzado con varios premios internacionales, especialmente en Italia; concretamente en Corsica Lirica y el Jole De Maria. El fin de semana sumó otro más en Salzburgo (Austria), en la decimoquinta edición de Grandi Voci, un certamen para cantantes de ópera a nivel internacional.

El mallorquín se hizo con el primer premio, que compartió con el coreano Chan Young Kim. El galardón, además de una dotación económica de 5.000 euros, incluye la interpretación, en papel protagonista, de tres óperas: Cavalleria rusticana, Pagliacci y Don Carlo. El próximo 31 de marzo también participará en un recital con los demás ganadores del concurso. El certamen, cuenta Laínez, se desarrolló en tres días o fases, por las que pasaron 410 cantantes de todo el mundo. «Curiosamente solamente éramos tres españoles», apunta. «En una primera fase se seleccionaron 46 y luego 17 pasamos a la final», señala.

«Primero eliges una canción que quieras interpretar, que conozcas bien. En mi caso fue Cavalleria rusticana, que ya he representado en Italia en cuatro ocasiones. No es que sea un aria difícil de cantar, sino que es muy complicada de hacer. Es como una prueba de resistencia porque demanda mucho esfuerzo físico a parte del musical. La gran ventaja es que, si te sale bien, es muy impactante; te puedes lucir. En este sentido, también es una apuesta arriesgada, pues si no aguantas se nota bastante que no estás en forma. No todos podemos cantar el mismo repertorio. Por ejemplo, yo no puedo cantar una obra ligera, mi voz no encaja. Después, en las dos fases siguientes, fue el jurado el que eligió las piezas que debía interpretar. A mí me tocó Nessun dorma, de Turandot, y en la final decidieron que cantara de nuevo Cavalleria», detalla.

Para Laínez, este premio es muy importante por la «visibilidad» que supone, pues en julio protagonizará Cavalleria Rusticana y Pagliacci, «que casi siempre se programan juntas, pues son óperas veristas que cuentan cosas cotidianas», y en septiembre, Don Carlo.

Mientras, Laínez anuncia que la semana que viene recalará en Bari y Nápoles con Maria Victòria Cortès con un concierto titulado De Mallorca a Nàpols, que incluirá canciones de compositores mallorquines como Baltasar Samper o Parera Fons, además de una selección de zarzuela y repertorio lírico. Luego, el 14 de abril, en el Auditori de Porreres, harán lo propio con De Nàpols a Mallorca.

Por otra parte, Laínez agradece el gran trabajo que ha hecho su profesor de canto, David Menéndez, barítono que forma parte del elenco de La Bohème, que pudo verse hace unos días en el Teatre Principal de Palma. Asimismo, también destaca el esfuerzo de Maria Victòria Cortès y Joana Llabrés, que fueron también sus profesoras.