El Teatre de Barra volverá a los bares de Palma todos los jueves de marzo

El Teatre de Barra, el festival teatral de pequeño formato que tiene lugar en restaurantes y bares, titulado este año 'Play it again', vuelve a Palma durante los cinco jueves del mes de marzo con el cine como protagonista, según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Palma en un comunicado. La XXIII edición del Teatre de Barra, que se ha presentado este lunes en el Teatre Mar i Terra por el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, y el productor del Teatre de Barra, Javier Matesanz, constará de cinco obras que se representarán en los establecimientos Ca Mercy (C/Ramon Muntaner, 46); Bar Mavi (C/ 31 de desembre, 29); In Cafè (C/Blanquerna, 31); Arts Màgia Bleisure Hotel (C/Blanquerna, 12) y el restaurante Udon (C/Blanquerna, 3).

Los cinco montajes teatrales de esta nueva edición del festival se mueven todos entre la comedia la tragicomedia y giran en torno a la temática del cine. En concreto, Ca Mercy acogerá la obra 'Arsénic, Estricnina 1 Cianur', inspirada en la película 'Arsénico por compasión', una comedia interpretada por Aina Frau y Héctor Seoane, dirigida por Bernat Molina y escrita por Ioan Bennassar. Por su parte, el Bar Mavi acogerá 'Tornado de circumstáncies', una tragicomedia de Xavi Núñez, Juanma Palacios y Kevin Martos, protagonizada por Alba Flor y Joan Manel Vadell, dirigida por Xavi Núñez e inspirada en la película Mago de Oz, de 1939. En In café se podrá disfrutar de la obra 'El retorn d'Ilsa', una comedia inspirada en la clásica Casablanca, escrita por Josep Mercadal, dirigida por Alex Tejedor y protagonizada por Carme Serna y Miquel Angel Torrens. En el Ars Màgia Bleisure Hotel se llevará a cabo la obra 'Jenga' una comedia escrita y dirigida por Alfonso Morillas y protagonizada por Aina Iagla y Joan Maria Pascual, que está inspirada en la película El séptimo sello. Por último, en el restaurante Udon se interpretará la obra Gyozas, una comedia inspirada en el cuento clásico de Disney La dama y el Vagabundo, escrita y dirigida por David Mataró e interpretada por Bárbara Nicolau y Albert Artiaga. Todas las entradas costarán 4 euros y se podrán comprar tanto en la librería Drac Mágic, como en el bar In Café en horario de 08.00 horas a 22.00 horas, y se podrán reservar a través del correo orbitaeditorialQgmail.com o del número de whatsapp 630 95 66 30. «El Teatre de Barra es una cita completamente consolidada en el calendario teatral de nuestra ciudad y una magnífica oportunidad para poder disfrutar de obras de pequeño formato», ha manifestado Contreras.