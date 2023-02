Llega el 14 de febrero. Una fecha llena de sentimiento, de encuentros y desencuentros, conocida como el Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Una fiesta cuyo origen no está del todo claro, con varias teorías al respecto y que los países celebran con sus propias singularidades. En España empezó a mediados del siglo XX, y una de las teorías es que fue una forma de incentivar la compra de regalos en una fecha estratégica, justo después de las fiestas navideñas, cuando el consumo decae. Es cierto que esta festividad invita a intercambiar regalos, pero también a salir o a quedarse en casa programando un día especial. Un día de cenas, de escapadas románticas o de compartir una película. Si es de amor, mejor.

Se nos vienen a la cabeza numerosos títulos a la hora de confeccionar una lista, cada uno tiene la suya y más de una película se echará en falta. Aquí aportamos la nuestra, siempre abierta a ser completada. El cine ha abordado esta temática desde sus inicios dejando títulos míticos, cuyo visionado es obligatorio en esta fecha o en cualquier otra: Luces de la ciudad (1931), donde Charles Chaplin se desvive por ayudar a una florista de la que se ha enamorado; El apartamento (1960), comedia de enredos de la mano de Billy Wilder; Casablanca (1942), un clásico de amores imposibles con la Segunda Guerra Mundial como trasfondo; Historias de Filadelfia (1940), inmortal e impecable, con gigantes de la interpretación como Cary Grant, Katharine Hepburn y James Stewart; Lo que el viento se llevó (1939), descarnada e imprescindible.

El cine evolucionó y también la forma de contar estas historias con pinceladas de drama, intriga y mucha comedia, creando todo un subgénero: Mejor... imposible (1997), una delicia ideal para este día con frases antológicas; Atrapado en el tiempo (1993), el Día de la Marmota y San Valentín se entrecruzan; Desayuno con diamantes (1961), comedia romántica perfecta e icónica; La princesa prometida (1987), una princesa, un pirata y mucho amor... ¿qué puede salir mal?; Midnight in Paris (2011), carta de amor de la mano de Woody Allen; Tango para tres (2000), comedia tierna y sensible; Pretty Woman (1990), un clásico moderno que no pasa de moda; Notting Hill (1999), el amor es impredecible con Hugh Grant y Julia Roberts; Cuatro bodas y un funeral (1994), malentendidos disfrutables; Love Actually (2003), historias cruzadas con sentimiento; La vida de Adèle (2013), aprender a amar; Call me by your name (2017), amores de verano; Tierras de penumbra (1993), la aceptación de lo inevitable; Brokeback Mountain (2005), conmovedora y hermosa; Decision to leave (2022), belleza visual a tener en cuenta; On your wedding day (2018), flechazos en la universidad; Antes del amanecer (1995), Antes del atardecer (2004), Antes del anochecer (2013), una trilogía imprescindible. También la animación ha explorado el género con otra multitud de títulos de los que destacamos: Your name (2016), un vínculo muy especial; Hello World (2019), el amor cambia destinos; WALL-E (2008), tierna e ingeniosa, amor entre chips; La bella y la Bestia (1991), marcó todo un estilo.

Tierras de penumbra.

Sensibilidad a flor de piel. Cuenta la relación del profesor C. S. Lewis, autor de Las ‘Crónicas de Narnia’ y la poetisa Joy Gresham. Un drama romántico que arranca más de una lágrima.

Antes del amanecer.

Una que son tres, todas imprescindibles. Primer capítulo de la trilogía protagonizada por Ethan Hawkey Julie Delpy. Un flechazo que evoluciona y madura en ‘Antes del atardecer’ y ‘Antes del anochecer’.

La princesa prometida.

Un cuento de ‘princesas’ atípico y original con regusto ochentero que destila amor y aventura en todo su metraje. Con frases míticas que ya han quedado para la historia del cine.

Desayuno con diamantes.

Un clásico eterno. Una comedia romántica de la mano de Blake Edwards, Audrey Hepburn y George Peppard, con unas escenas y banda sonora ideales para este día, tanto con sol o con lluvia.

La vida de Adèle.

Aprendizaje, descubrimiento y romance. El camino del deseo y la madurez hará que Adèle tenga que sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Una auténtica delicia cinematográfica.

Tango para tres.

Un capricho inconfesable. Una de las muchas comedias románticas que no por sencillas y directas dejan de entretener y arrancar más de una sonrisa y mirada de complicidad.

Call me by your name.

Emoción y sensualidad en esta propuesta que ganó el Oscar al mejor guion centrada en la historia de amor entre Elio Perlman, un adolescente de 17 años, y Oliver, el asistente de su padre.

Decision to Leave.

Thriller romántico elegante. Un detective investiga la muerte de un hombre en una montaña. Sospechará de la mujer del difunto, pero no podrá evitar la atracción que siente por ella.