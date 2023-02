Carlos Rigo, la luz y el encuadre de la segunda temporada de ‘Cardo’

No es sencillo hablar con Carlos Rigo. Sus proyectos se suceden casi como un viaje de liana en liana: no termina de soltar uno y ya tiene el siguiente agarrado con la otra mano. En los últimos meses su ritmo ha sido bastante frenético hasta el punto de que ha tomado la decisión de «tomarse un descanso en el mes de febrero porque ha sido salvaje». Antes de esta pausa, no obstante, Rigo ha terminado la fotografía de la segunda temporada de Cardo, la serie creada por Ana Rujas, Claudia Costafreda y producida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, conocidos como los Javis’, para Atresmedia y que se estrena justamente hoy. Pero Cardo solo es la punta del iceberg de sus trabajos.

En esta nueva tanda de Cardo Rigo ha ejercido como el director de fotografía principal, aunque también ha delegado en compañeros por el volumen de trabajo que ha tenido. En cualquier caso, «ha sido fácil pasar el testigo» al tratarse de una serie que «tiene un estilo narrativo y estético muy marcado, con un look muy concreto». Una de esas otras producciones con las que compaginó las semanas Rigo fue En los márgenes, la opera prima de Juan Diego Botto con quien ha trabajado «codo con codo» y de quien habla como «una maravilla de persona y encantadora que transmite paz y tranquilidad» y de quien se nota que tiene «muchas tablas». La cinta, protagonizada con Penélope Cruz y Luis Tosar, y que consiguió varias nominaciones a los Goya que se celebraron este pasado en Sevilla, ha sido una de las películas en las que Rigo no solo ha trabajado, sino en la que ha podido imprimir claramente su visión profesional y artística. Además de esta cinta, Rigo también ha participado en la serie Tu también lo harías, en la que ha tenido una «implicación muy fuerte». Creada por David Victori y Jordi Vallejo para Disney Plus y protagonizada por Michelle Jenner, Ana Polvorosa y Paco Tous, entre otros actores. El director de fotografía es Elías Martínez, «amigo y compañero de la carrera». La serie se estrena en mayo y, «resumiendo, aplican la fórmula de No matarás en un escenario fílmico muy grande» y en el que «la idea es que actores y actrices tengan la oportunidad de improvisar». Ilusión Sin embargo, de los últimos proyectos que ha rodado Rigo, uno de los que más ilusión le ha hecho ha sido Red Flags, acabada de grabar en noviembre y que se encuentra en fase de postproducción. Se trata de una nueva serie que llega de la mano deZeta Studios, misma casa responsable de Élite, bajo la dirección de Nando López y protagonizada por Gabriel Guevara. «Es de las mejores casas de España», juzga Rigo, razón por la cual está especialmente emocionado con este proyecto que pretende «retrata a otro tipo de adolescentes de los que se veían en Élite, más apegados a la realidad». Precisamente por este perfil de la propia ficción, la fotografía es «lo opuesto a Cardo, que tiene un estilo muy marcado y obvio», mientras que en Red Flags la idea es que «no se note la fotografía, contrariamente a la estética extrema de otros proyectos». En este sentido, el look trabajado porRigo es más natural, pero «sin ser impersonal o blando» que llega tras un «trabajo de investigación» por adentrarse en el mundo de los jóvenes de hoy en día y sus propios códigos estéticos diarios y comunicativos: «WhatsApps, YouTube, vídeos verticales, Tik Tok, etcétera». En definitiva, «con intención, pero sin pasarnos de rosca». Un «intenso trabajo» hecho con un «equipo magnifico y maravilloso» que le ha ayudado a afrontar un «planteamiento nuevo y al que nunca me había enfrentado», explica Rigo. El director de fotografía mallorquín, pues, encara ahora un mes de febrero en el que pretende recargar las pilas antes de emprender un 2023 que «ha empezado muy bien y, la verdad, también pinta muy bien», con varios proyectos sobre la mesa y la mirada ya trabajando a través de la cámara.